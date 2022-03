Germán Martitegui se peleó con Damián Betular por defender a Mica Viciconte en Masterchef Celebrity

Cinco famosos quedan en competencia en Masterchef Celebrity y este lunes se sometieron a un difícil desafío de pastelería, por el cual estuvieron en la cuerda floja. Y, si bien contaron con la ayuda de dos pasteleras de vanguardia, las cosas se les fueron complicando.

Chula Galvez y Carolina Ferpozzi fueron las pasteleras invitadas a preparar platos dulces con recetas innovadoras. Las profesionales les dieron una receta a cada uno de los cinco famosos y los acompañaron en todos los pasos de la preparación, hasta que se retiraron faltando varios minutos para el final.

Mica Viciconte, al parecer, había logrado la preparación y quedó bastante similar a la original, pero a ojos y paladar de Damián Betular, el experto en pastelería del jurado, no fue así.

La ex-Combate es de las mejores participantes del certamen de cocina, por lo que muchas veces los chefs son más exigentes con ella porque saben que puede dar más. Sin embargo, ésta vez Germán Martitegui decidió defenderla para sorpresa de todos, ya que consideraba que la preparación era correcta.

La pareja de Fabián Poroto Cubero preparó una tarta de frutos rojos con mousse de chocolate, crema de yogurt, mascarpone y vainilla.

Damián Betular y Germán Martitegui enfrentados por Mica Viciconte.

Damián Betular y Germán Martitegui enfrentados por Mica Viciconte

“La mousse de chocolate para mi está muy bien. A mi no me gusta que esté demasiado cocida. Está en su punto justo”, dijo Martitegui en su devolución y Betular no pudo ocultar su disconformidad con las palabras de su colega, ya que opinaba todo lo contrario.

“A la mousse le falta cocción”, expresó tajante Betular y luego juzgó la presentación de la tarta de Mica, ya que consideró que no tenía los picos con crema que había hecho Ferpozzi en su preparación.

“Es crema tirada arriba con cosas”, comentó al respecto el pastelero y automáticamente Santiago del Moro y Germán Martitegui salieron a defender nuevamente a Viciconte. Ambos comentaron que la vieron trabajar con la manga y ella se excusó con el calor.

“Estaban los picos”, dijo Del Moro y Betular añadió: “Entonces estaba mal montada la crema”. “Los picos estaban bien, porque me gusta hacerlos, pero con el calor desaparecieron”, argumentó Mica sobre lo que le había ocurrido.

Aunque Betular se mantuvo en su postura y Martitegui volvió a apostar por Mica al tratar de explicar lo que había sucedido. “Germán me ayuda a defender, se pone en mi lugar... me encanta que se arme esa disputa”, expresó la participante sobre la tensión entre ambos chefs.