Gerardo Romano se defendió tras haber sido acusado de abuso sexual por una actriz: “No soy violador”

La actriz Paula Di Chello denunció públicamente a Gerardo Romano y lo acusó de haber abusado de ella durante las grabaciones de “Se dice amor” en 2005. Ante las declaraciones de la artista, el actor se defendió y aseguró que “no se acuerda” de la mujer.

Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, buscó a Romano y le preguntó sobre los dichos de Di Chello en su contra. “Me parecen inexactas las dos cuestiones que plantea. No la conozco a la chica, no la recuerdo, que es lo mismo”, arrancó.

“Ella dice dos cosas: que había una especie de acoso u hostigamiento de mi parte, que la corría por los pasillos”, detalló el actor.

“Me pesa decirlo pero además yo fui un tipo muy seductor, con mucha prensa. Me decían que era un sex symbol y cosas por el estilo, así que yo nunca perseguí a nadie por ningún pasillo por múltiples razones, por personalidad y por cómo me iba. Me han perseguido, sí”, argumentó.

Paula Di Chello y Gerardo Romano durante la escena del mencionado beso.

Gerardo Romano asegura que el “beso” al que se refiere la actriz fue dentro del personaje

Además, se defendió al decir que la escena que la actriz relata no tuvo nada de “ilícito”. “Yo era un hijo de puta, un acosador, violento, un violador. Y tenía que hacer eso. Hay uno que hace de bueno y otro que hace de malo, yo hacía de malo”, se justificó.

Paula Di Chello denunció públicamente a Gerardo Romano.

Sobre la ausencia del beso en el guion, Romano se escudó repasando que el director estaba presente y que no fue violento. “Que no haga interpretaciones”, disparó.

“No soy ni un violador ni un acosador. Tengo 76 años, no tengo nada en el prontuario en ningún lado y ninguna denuncia de nada a lo largo de 50 años de carrera. No sé quién es esta chica, si busca fama y no le ha ido muy bien, porque yo no la he visto trabajar en ningún lado”, añadió.