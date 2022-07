Gerard Piqué escrachado, a todo volumen, escuchando a Shakira: “No encuentro forma alguna de olvidarte”

Al parecer, Gerard Piqué no se da por vencido pese a la indiferencia de Shakira, sin embargo ella solo quiere irse a Miami y hacer su duelo amoroso tranquila. Él tiene la ilusión de reconquistarla y pareciera que para extrañarla un poco menos escucha sus canciones mientras maneja, según TN.

Lo cierto es que algunos hinchas del Barcelona esperaron al futbolista a la salida del entrenamiento y uno de ellos registró el momento exacto en el que el hit “Inevitable” suena todo volumen. El futbolista se mostró reacio con la gente y ni siquiera miró a la cámara. Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un video editado.

Gerard Piqué es perseguido por los paparazzis desde que se separó de Shakira.

“Vaya temazo”, le gritó la persona que lo grabó, pero él ni se inmutó. El estribillo de esta canción -que forma parte del álbum ¿Dónde están los ladrones?- tal vez refleje un poco la dura situación que está viviendo. “El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable”, reza Shakira en esta exitosa creación.

La madre de Shakira quiere que su hija se reconcilie con Gerard Piqué

Nidia Ripoll, la madre de Shakria, habló sobre la ruptura de su hija con Piqué y aseguró que quiere que se reconcilien. “Lógico”, aseveró.

La mamá de Shakira quiere que vuelva con Gerard Piqué.

La mujer fue contundente al expresar su deseo de que los padres de sus nietos, Sasha y Milan, estén juntos. Además, Ripoll reveló cómo está su hija con el tema de la separación: “Shakira está bien gracias a Dios”.

Por otra parte, le consultaron si la artista se iría de Barcelona para instalarse en Miami con sus hijos. A la pregunta, Nidia respondió: “No tengo ni idea, no he hablado sobre eso”.