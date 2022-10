Georgina Barbarossa contó cómo se conoció con “Alfa”, de Gran Hermano

Georgina Barbarossa develó que en el año 2020 conoció a Walter Santiago y tuvieron una relación, aunque no aclaró si se trató de una cuestión sentimental o de amistad.

Con una nueva edición de Gran Hermano, se comienzan a conocer nuevos perfiles y anécdotas. Entre esas, la de Walter Santiago, conocido como “Alfa”. “Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, dijo el hombre 60 años antes de ingresar a la casa.

A menos de un día de comenzado el reality de Telefe, Georgina Barbarossa contó que tuvo una relación con él. “Yo lo conozco, es re sensible”, comenzó la conductora de A la Barbarossa y siguió: “¿Les cuento? No puedo contar, hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles, es un participante no sé si estoy autorizada”, dijo desentendiéndose del asunto, pero ante la insistencia de sus panelistas, continuó.

Así fue como se conocieron Alfa, de Gran Hermano y Georgina Barbarossa.

Sin dar mayores detalles, Georgina Barbarossa contó que se conocieron en pandemia y que Alfa fue a su casa con un auto antiguo. Sin embargo, adelantó que él no entró a su hogar ya que la actriz estaba con su madre y tenía que cuidarla.

“¿Es sufrido?”, quisieron saber los panelistas del ciclo de Telefe continuando con la ronda de preguntas y Barbarossa explicó: “Como todos, que nos han pasado cosas en la vida, a los 60 te pasaron cosas, por una cuestión de ética no puedo contar”.

“Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia, 2020 y 21, nos veíamos no estoy diciendo cómo y ni cuándo. Fue un agradable encuentro”.