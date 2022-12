Gastón Satragno, hijo de Pinky, habló sobre los últimos días de su madre: “Se murió sola”

El pasado jueves, falleció Pinky la Señora de la Televisión y todo el mundo del espectáculo quedó consternado y muy dolido. Su hijo habló para las cámaras y expresó duras y dolorosas palabras acerca de los últimos días de su madre.

Gastón Satragno fue quien estuvo al lado de Pinky cuando falleció el pasado jueves por la mañana. La famosa figura murió en su casa de Palermo donde vivió toda su vida.

Su hijo Gastón mantuvo un diálogo con Implacables y reveló detalles de los últimos días de Pinky. Con mucho dolor comenzó diciendo: “A mi mamá la abandonaron, la dejaron absolutamente de lado, desde amistades a los medios”.

Luego hizo hincapié en la enfermedad que transitaba su madre: “Ella la estaba pasando muy mal, pero no solo por su problema de Alzheimer, sino por las circunstancias que la rodearon al final. Toda mi familia siente lo mismo y lo peor de todo es que ella también lo sentía”.

Gastón Satragno.

“Quiero contarle a la gente que mi mamá estuvo lúcida hasta el final, aunque escuchaba mal. Cada tanto veía la televisión y estaba al tanto de lo que pasaba en el país, estaba muy triste por eso”, continuó.

Seguido de esto, habló sobre el último programa que condujo Pinky: Memorias desordenadas. “Mi madre no estaba en condiciones de salud para hacerlo pero lo hizo para despedirse de la gente, para que la recuerden, porque ella amaba a su público”, señaló.

Gastón Satragno se mostró aliviado por la muerte de Pinky

Más allá de estar transitando los primeros días de duelo luego de la partida de su madre, el cantante se mostró aliviado porque su madre sufría mucho según sus propias palabras.

Los restos de Pinky fueron velados en la legislatura porteña. - Clarín

“Para mí es mejor que se haya ido y que no haya seguido viviendo esto que fue tan ingrato y tan lamentable. La verdad que como país y como sociedad dejamos mucho que desear. No me siento orgulloso de ser argentino, no nos merecemos nada”, dijo muy conmovido.

Por otro lado, una periodista del canal cambió de tema e intentó que Gastón recordara a su madre. “Mi mamá era todo, fue una gran madre, quizás fue ese prototipo de madre italiana, sobreprotectora, perfeccionista, que estaba muy encima nuestro, era muy cariñosa, de mucha personalidad y con un carácter muy bravo”, recordó muy emocionado.

Foto: captura pantalla

Para terminar, aseguró que: “Yo quiero compartir esto con la gente que la quiso de verdad, que le ha demostrado su afecto toda la vida, y lo mínimo que tengo que hacer es que la gente lo sepa. A mi mamá la abandonaron en una situación muy adversa que no se lo deseo a nadie”,