Furor en las redes por la tiktoker que hace aros con forma de comida

En el mundo de las redes podemos encontrar talentos de los más inesperados, como el de Carola Ferrari, una adolescente de 16 años que se volvió viral por sus videos en Tik Tok en los que muestra como hace aros en forma de comida en porcelana fría.

Lo que más ha cautivado de sus creaciones es el realismo que toman los diseños que van desde un par de milanesas a la napolitana, pasando por sandwichs de miga, mate y termo, papas fritas, alfajores de maicena, chupetines, una botella de fernet y mucho más.

La cuenta de Carolina tiene más de 58 mil seguidores y su fama se multiplicó, casi sin quererlo, gracias a la cuarentena. Si bien comenzó a moldear porcelana fría a los 12 años, “desde que comenzó la cuarentena retomé esta actividad porque estaba aburrida, y se me ocurrió que TikTok era la mejor red social para publicar los videos, ya que en Instagram solo pongo las fotos del trabajo terminado a modo de portfolio”, dijo en diálogo con La Nación.

La joven que está en quinto año del secundario y vive con su familia en Bella Vista es “especialista” en comidas y para cada uno de los pedidos que le hacen sus seguidores realiza un trabajo previo en Pinterest o Google. “Lo que más me gusta es trabajar las texturas. Por eso miro muchas imágenes y me fijo en cada detalle como los colores”, contó.

Sus publicaciones más populares son los sandwich de miga y las milanesas a la napolitana y cada día la demanda en su página es más grande: “La verdad es que ya no estoy pensando qué aros puedo crear, porque la gente me pide tanta cantidad, que directamente me baso en lo que ellos solicitan, por eso me pongo mal cuando alguna persona me reclama alguno, ya que no doy abasto con la cantidad de alimentos que me piden que diseñe”, admitió.

A pesar de que más de uno le ha ofrecido comprar sus creaciones, Carolina sostuvo que no están a la venta. “No los comercializo porque hago esto por diversión, De todas formas estamos analizando el tema con mi familia, pero como soy chica me da miedo el tema de los envíos”, justificó.

¿Qué pasa con sus aros? “No los uso porque no son mi estilo, pero tengo todos los aros a la vista, porque me gusta mi colección, aunque mucha gente me dice que le encantaría tener algunos aros para usarlos para salir a la calle”, cerró la chica.