Furor en las redes por el nene con “síndrome del cabello impeinable” que enamoró a los usuarios

Lockan es un niño de 16 meses que vive en Estados Unidos y tiene una particular condición en su cabellera rubia: es uno de los 100 casos en el mundo que tiene el “Síndrome de Cabello Impeinable”, lo que le otorga un look característico que lo volvió viral en las redes.

Se trata de un tipo de cabello que es muy frágil y difícil de peinar, además de que crece hacia arriba de forma erecta. Por el modo en que lucen sus pelos, sus padres lo apodan “Pelusa de durazno”.

Lockan tiene una melena rubia albina que es producto de este síndrome, aunque su madre cuenta que desde su nacimiento el pequeño nació con pelos negros como tiene ella. Sin embargo al sexto mes de vida el color comenzó a cambiarle y volverse cada vez más rubio y a la vez de indomable.

Su belleza es muy particular y por eso sus padres crearon una cuenta especial en Instagram, donde solamente muestran imágenes del nene. Un día, un usuario le dejó un mensaje en el que les advirtió que podría tratarse de un síndrome la forma de su cabellera.

Después de leer eso, los padres decidieron llevarlo a un médico especialista, quien les confirmó la hipótesis.

“La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años. No creíamos que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial”, explicaron desde el núcleo familiar de Locklan.

En lo que respecta al cuidado, la madre detalló: “Apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.