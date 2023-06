Fueron a arreglar internet a la casa de un cliente y se llevaron tremenda sorpresa al abrir el placard

En los argentinos, el fútbol despierta una pasión descomunal en muchos fanáticos, y para algunos, la colección de camisetas de diferentes clubes es un sueño hecho realidad. Un joven usuario de TikTok compartió un video que se hizo viral, en el cual muestra cómo dos trabajadores que debían arreglar un cable en su hogar se vieron completamente distraídos al descubrir su impresionante colección.

El usuario @tatovalenzuela, conocido por su dedicación a la venta de casacas deportivas, publicó el video en el que se observa a los dos trabajadores de Telecentro, la empresa de servicios de telecomunicaciones, visiblemente cautivados por las camisetas que adornaban el cuarto del joven. En lugar de arreglar el cable, los hombres se tomaron un tiempo para admirar y fotografiar las diferentes casacas.

La publicación rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando más de 1,2 millones de reproducciones, 86 mil ‘me gusta’ y una gran cantidad de comentarios. Muchos usuarios expresaron su sorpresa ante la distracción de los trabajadores, y algunos incluso compartieron sus propias experiencias en la protección de sus preciadas camisetas.

“Yo ni loco dejo que me toquen las camisetas de colección. Además, te descuidás y chau”, comentó uno de los usuarios. Otros advirtieron sobre la importancia de proteger estas prendas valiosas, con comentarios como “No te descuides porque vuelven y no amigablemente” y “Yo las guardo en una caja de cristal. Ni dejo que las toquen”, “No los quemés”, “Elegí Pedro el fútbol o yo?? Me hizo recordar esa parte”, “pues yo veo un buen gesto dejarlos ver, tocar, y tomar fotos muy bien, los hiciste feliz” fueron otras de las reacciones.

La anécdota de este usuario de TikTok y la reacción de los trabajadores generó todo tipo de comentarios y dejó en claro que, para los verdaderos amantes del fútbol, tener una colección de camisetas es un sueño que alimenta la pasión y la admiración por este deporte tan amado en todo el mundo.

