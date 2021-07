Fue al médico por un resfrío y le extrajeron del oído un objeto extraño de hace 22 años

Jordan tiene 26 años de edad y hacía 22 que tenía un objeto extraño en su cuerpo y no se había dado cuenta hasta que acudió al médico, pero por un refrío que no se le iba. En un TikTok que no demoró en hacerse viral, contó su experiencia de cuando el doctor decidió hacerle un lavado de oídos y fue ahí cuando descubrió algo en el interior de sus oídos.

La joven contó en su cuenta de TikTok que acudió al médico a causa de un resfrío que no la dejaba en paz. El profesional de la salud decidió hacerle un lavado de oídos y fue ahí cuando descubrió algo extraño. En el interior de su oído había un pequeño tubo blanco que estaba totalmente recubierto por una gruesa capa de cera. Fue en ese momento cuando la joven se enteró de qué se trataba.

Fue hace 22 años, cuando la niña tenía 4, se realizó una pequeña intervención debido a sus constantes infecciones de oído. Consistía en introducir unos pequeños tubitos blancos en el tímpano, cuestión habitual que hace igualar la presión de los oídos y ventilarlo para evitar infecciones posteriores.

Lo normal es que a medida que el tímpano se recompone, el tubo, también conocido como “diábolo” por su forma, salga al exterior. Este proceso se hace durante seis a 18 meses.

Pero en el caso de la joven Jordan no fue así, el tubo se quedó en su oído por casi toda su vida. El video se viralizó rápidamente y ya cuenta con casi 800.000 visualizaciones y centenares de comentarios de usuarios que relatan experiencias parecidas.