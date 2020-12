Fue a su acto de egresados con una pollera y el director lo quiso echar

El caso de un joven que fue a su acto de colación en San Miguel de Tucumán se volvió viral luego de que denunciara que su director lo quiso echar por ir vestido con una pollera.

Luis Villafañe, quien acaba de terminar sus estudios la Escuela Técnica nº 1 Juan Bautista Alberdi de San Miguel de Tucumán, denunció que el director del colegio no quería dejarlo pasar y hasta amenazó con echarlo producto del particular look que eligió para la colación.

“Llevé la pollera para poder cambiarme dentro de la escuela. Me cambié y, al salir del baño, me vio el director y me preguntó que qué hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: ‘La ropa no tiene género’. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí”, relató Luis en diálogo con la radio LV12 de Tucumán.

El joven además declaró que el director le solicitó que fuera a cambiarse para poder estar presente en el acto, que esa vestimenta no era la adecuada. “Me dijo que para quedarme debía cambiarme. Así lo hice, para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la pollera”, contó el egresado.

“La mayoría de mis compañeros en la escuela me apoya y respeta”, relató Villafañe. Además, reveló que una vez generado el escándalo y la viralización, el director lo llamó y le pidió disculpas.

“Lo había planeado durante todo el año. Lo hice para visibilizar el machismo que hay en las instituciones”, argumentó el joven.