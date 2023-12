Fue a rendir sin contarle a su familia, se recibió y al salir se llevó una sorpresa conmovedora que se volvió viral

En una situación inesperada, Joaquín, un estudiante universitario y popular creador de contenido en TikTok, compartió con sus seguidores el emocionante desenlace de uno de los días más importantes de su vida. Aunque decidió rendir su tesis sin notificar a su familia, una persona muy especial lo estaba esperando a la salida de la facultad.

Joaquín, conocido en la plataforma como @gegenn___, contó a sus seguidores el día en el que se recibió y profundizó sobre un inesperado momento que emocionó a todos los usuarios.

“Hoy me recibí y es muy loco porque no invité a nadie para que me tire huevos a la salida porque no estaba de ánimo y no tenía ganas”, comenzó el tiktoker su video.

El examen lo rindió junto con una compañera, y este consistía en la presentación de un cortometraje de 15 minutos. “Éramos los únicos dos que nos recibíamos. Nos dieron las devoluciones, nos aplaudieron, nos fuimos y ahí el humor ya era otro”, comentó.

Luego del momento tenso, Joaquín reflexionó que al salir “le dio un poco de cosa” ver a la gente festejando con amigos y familia. Sin embargo, él no recordó que meses atrás le había comunicado a un familiar la fecha en la que finalmente se graduaría.

“Unos minutos después de salir veo un auto estacionado en doble fila... era mi abuela que me había venido a visitar de sorpresa” contó Joaquín. Luego explicó por qué su abuela estaba ahí: “Es de capital y los martes que yo cursaba, iba a su casa y me esperaba con comida, me malcriaba... un día le dije la fecha en la que terminaba la facultad, se lo anotó y apareció”.

El emotivo encuentro quedó registrado en un video, donde Joaquín expresó su sorpresa y gratitud al ver a su abuela esperándolo. Tras un sentido abrazo, los dos compartieron una merienda, recordando los días en los que ella lo mimaba durante sus estudios.

El joven reflexionó sobre la importancia de apreciar las pequeñas cosas en la vida y agradeció la compañía inesperada de su abuela en ese día especial. “Cuando pasé abajo de un tren y pedí un deseo se ve que se me cumplió porque pedí buena compañía y la tuve realmente” finalizó.

Joaquín junto con su abuela luego de rendir su examen final

El video, que capturó la emotividad del encuentro, se volvió viral en TikTok, acumulando más de 800 mil reproducciones y 150 mil “me gusta”.

Los seguidores de Joaquín elogiaron la conexión única con su abuela y la espontaneidad del momento: “Creemos que estamos solos pero no nos fijamos que siempre tenemos a una persona presente que nos apoya directa o indirectamente” comentó un usuario.

