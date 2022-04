Fue a la escuela con un “peinado loco” y sus compañeros se burlaron hasta hacerla llorar

Un nuevo caso de Bullying se suma a la larga lista que se han reportado en las últimas semanas. Una niña mexicana sufrió las burlas de sus compañeros por un peinado.

Según informó El Debate, el hecho ocurrió en el “Día de los Peinados Locos”, una festividad que se lleva a cabo en las escuelas de algunos países a fines de mayo.

Sin embargo, Frida no pasó un buen día. La niña había ido a la escuela con un pote de sopa instantánea en la cabeza simulando que sus cabellos eran fideos que se escapaban del recipiente.

“Me siento triste porque Frida en vez de llegar contenta de su escuela llegó llorando. Los niños de su salón se burlaron de ella, ella por defenderse la regañaron y la pasaron en frente y los niños se reían porque tenía sopa en la cabeza”, escribió su madre en las redes sociales. “Ya no quiere hacer la semana loca del Día del Niño, ya no quiere ir a la escuela por esos niños”, agregó.

Qué es el Día de los Peinados Locos

“El día de peinados locos” es una tendencia que surgió en Estados Unidos y que otros países han empezado a copiar. En las escuelas norteamericanas suelen tener los ”Spirit day” , que consisten en asistir a clases representando una temática.

Algunos de los Spirit Day que existen son de “Día de la profesión”, donde van vestidos con ropa característica de una profesión; “Vístete como un maestro”; “Día de la pijama”; y “Día de la caridad”, en la que organizan pequeñas actividades de actos solidarios, entre otros.