Foto viral: un joven bombero rindió un examen para la facu en medio de las tareas para extinguir incendios en Córdoba

Lucio Malatini es un joven cordobés de 24 años que desde muy pequeño sintió un fuerte llamado vocacional por el servicio a la comunidada, por eso se enroló en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Deheza. Además, cursa sus estudios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

Lucio se volvió viral recientemente luego de que una foto de él con su indumentaria de bombero y mientras sujetaba el celular: el chico estaba rindiendo un examen para la facu en medio de las tareas para extinguir un incendio en el norte de su provincia.

Malatini había estado todo el día prestando servicios en la tarea de guardia de cenizas, en Caminiaga. Pero además debía cumplir con su otra obligación –la de estudiante- y como no quería estar ausente en un parcial de Fruticultura de 4° año, hizo una pausa en su labor y entró a hacer la evaluación de forma virtual.

Sin embargo, en el sitio donde estaba no pudo conseguir señal de internet por lo que tuvo que bajar al pueblo más cercano. Allí tampoco tuvo éxito, tal como lo relató a TN: “Empecé a preguntarle a la gente del lugar, en las casas, y me dijeron que solo había Wi-Fi en la plaza del pueblo. Entonces me fui para allí, pero mi celular se había quedado sin batería”.

“Entonces un compañero me presta su teléfono. Y finalmente me pude conectar. Estaba un poco lenta la conexión, pero pude rendir y me fue bien”, contó el feliz joven y añadió que tuvo que empezar el examen con 15 minutos de retraso debido a las dificultades de la conexión.

Así fue como un compañero del cuartel lo fotografió mientras Lucio permanecía sentado contra un banco de la plaza y concentrado en el celular. Luego, subió las fotos a las redes y la historia terminó viralizándose en todo el país.