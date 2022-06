Florencia Peña le dedicó un “fuck you” a Jorge Lanata y amenazó con llevarlo a la Justicia

Florencia Peña se cansó de las críticas de Jorge Lanata y salió a responderle furiosa. La actriz le dedicó un fuck you y avisó que lo podría llevar a la justicia. En ‘PPT’, el show de Lanata, el domingo pasado bromearon con la escenografía con forma de avión y el programa de Peña: “¿Se estrellará el avión como el programa de Florencia Peña?”.

El domingo pasado, Jorge Lanata regresó a la televisión con su clásico ‘Periodismo para Todos’. Una de las innovaciones del programa es la escenografía con forma de avión, en donde se realiza uno de los sketch humorísticos representando a políticos.

Jorge Lanata en PPT 2022.

Sobre el final de este scketch, el locutor del show lanzó como consigna para el próximo domingo: “¿Se estrellará el avión como el programa de Florencia Peña?. No se pierdan el próximo capítulo de ‘Donde está el piloto?’”.

Florencia Peña habló sobre el chiste de PPT, para ‘Socios del Espectáculo’, y comenzó diciendo: “En cualquier momento me hierven el conejo esos”. Luego la actriz soltó: “Voy a hacer como Susana: juicio, juicio, carta documento”.

Segundos después le dedicó a la cámara y a Lanata un fuck you, como hizo Susana Giménez contra Jorge Rial la semana pasada “Así, mirá...”, alcanzó a decir Peña.

Después Florencia explicó: “No veo el programa. No vi nada, no tengo mala onda. Si alguien necesita ocuparse tanto de mí es porque algún problema tiene. Habla más de él que de mí”.

La actriz explotó contra Lanata

Para finalizar, Peña destacó que su show en América TV logró continuar pese a las críticas: “Muchos programas han tenido su tiempo de encontrarse. Lo importante es que están pasando cosas muy lindas con el programa. Los invitados cuando vienen la pasan bien”.

Las críticas de Jorge Lanata al programa de Florencia Peña

Florencia Peña fue duramente criticada en los primeros días tras el estreno de su programa “La Pu*@ Ama” por América TV. Y uno de los que apuntó contra la conductora fue Jorge Latana, quien le dedicó buena parte del programa junto a Marina Calabró para hablar del formato televisivo por el que optó la actriz para su regreso.

Jorge Lanata y Marina Calabró se detuvieron a analizar y criticar el programa de Peña. “Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera”, destacó Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre AM 790), abriendo el debate sobre el programa. Y sumó: “Ojalá no hubiera empezado nunca”.

“Todo lo que vino después de los 12 minutos de monólogo y presentación con más sombras que luces, fue absolutamente incalificable”, sostuvo Calabró. Y Lanata acotó a las palabras de la panelista: “¿Vieron en la secundaria cuando uno tenía un profesor que se quería hacer el gracioso? ¿Y que le daba vergüenza ajena? Bueno, eso me pasó”.

Mariana Calabró lanzó con todo contra "La put... ama"

Luego, Lanata lanzó: “Peña, no sos Susana. Vos no sos Susana como yo no soy Tinelli. Cada uno es distinto, ¿por qué no tratas de ser Peña? Yo no sé bien qué es Peña, pero lo que sé es que no es Susana”.

Flor Peña le contestó con una balada a Jorge Lanata

Por lo que para devolverle el gesto, Flor Peña fue irónica y no solo que habló del periodista sino también le dedicó una canción. La artista cantó junto a la banda “Balada para Lanata” y se “burló” de las palabras del comunicador al tratarla de “rata”.

Florencia Peña en LPA.

“Mi amigo personal Jorge Lanata. Fuerte el aplauso. Es un amoroso. Está tan preocupado por mí... A mí me encanta la gente que se preocupa por mí”, comenzó picante Florencia Peña al hablar del tema.

“Él me adora de años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas de mías. La última, que era una rata... Aquí estamos en su casa de campo, porque él tiene muchas casas”, agregó.

Y apuntó: “Me dedicó casi una hora de programa, un amoroso total. Entonces, yo lo menos que puedo hacer es dedicarle a él y a su primera vedette que trabaja en el programa -en alusión a Marina Calabró- un poema, un regalito”.

“Tanta caca aplasta, tanta maldad... mata. La pavada, la sanata, la batata mal acaba. Balada a Lanata. Estás tan mala... canta la rata”, dice el poema cantado de Florencia para el conductor de Periodismo Para Todos.