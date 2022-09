Flor Torrente generó polémica con sus declaraciones sobre el consentimiento a la hora de la intimidad con su pareja

Flor Torrente despertó una gran reacción en la red tras decir en “Antes que Nadie”, de Luzu Tv, que le parecía “espectacular” despertarse con su pareja haciéndole el amor. Hubo quienes la criticaron por hablar de sexo sin consentimiento, según Exitoina.

La hija de Araceli González preguntó a sus compañeros de programa si alguna vez se despertaron con su pareja haciéndoles el amor. “¿Alguna vez tuvieron sexo dormidos?”, consultó ella. E inmediatamente, aclaró: “De pronto te despertaste teniendo sexo”. A lo que Cande Molfese, le preguntó: “¿Fue una decisión del otro?”. “No, dormido y te despertaste”, contestó Flor. Y exclamó: “Espectacular”.

Flor Torrente. Foto web.

Ahí fue cuando Diego Leuco decidió concientizar sobre el hecho. “Muchos dicen que eso es acoso, no sabés si la persona quiere. ¿Y si no quiere?”, se preguntó. Acto seguido, desde el estudio se escuchó decir: “¿Si es tu pareja vale todo?”. Mientras que Molfese afirmó: “Si es tu pareja, sí”.

Lo cierto es que esta pequeña charla no tardó en visibilizarse en las redes sociales y hubo quienes expresaron su repudio a este tipo de situaciones en donde no se presenta consentimiento. “En Luzu pasó esto y es necesario visibilizarlo: tener sexo sin consentimiento (por ejemplo, estando dormida) SIEMPRE es abuso, SIEMPRE es violación, así sea tu pareja, tu novio, tu marido o alguien con quien tuviste sexo consentido 5 minutos antes”, escribió una usuaria de Twitter visiblemente indignada.

La confesión de Lali Espósito sobre su sexualidad

Hace días, Lali Espósito visitó Luzu Tv y habló sobre su descubrimiento sexoafectivo a lo largo del tiempo. “Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea”, declaró.

Esta vez, la cantante y actriz reconoció que no fue sincera con ella misma durante algún tiempo. “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”, contó.

La China Suárez y Lali Espósito se besaron en pleno show

“De manera inconsciente también, es que yo era la construcción de la chica de la tele, que era políticamente correcta... En los últimos años me di cuenta que en mi música yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación”, explicó.

“Yo lo hago a través de una canción; hago una canción como N5 y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Habla la canción... No sentí la necesidad de explicar demasiado”, aseguró.