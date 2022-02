Flor Marcasoli relató en primera persona el acoso sexual que sufrió en la vía pública

Flor Marcasoli se hizo conocida tras su escandalosa relación con Federico Bal y las peleas con Carmen Barbieri. Ahora se dedica de lleno a su cuenta de Instagram, donde sube sus mejores fotos y videos que comparte con sus más de 308 mil seguidores.

Pero todo lo que brilla no es oro y la joven reapareció públicamente y en una entrevista contó una difícil situación que tuvo que atravesar a los 16 años, donde fue victima de acoso callejero.

“En estos años en el medio siempre una situación incómoda hubo y pude poner los frenos y no se meten conmigo, no me joden por decirlo mal y pronto, hay cosas que no me engancho y no me interesa, los corto en seco”, comenzó la bailarina en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Y cuando era chica una vez en la calle me agarraron, gracias a Dios no pasó nada más grave digamos y la pasé mal, era muy chica y me preguntaba qué iba a pasar cuando sea más grande. Eso me ayudó a estar más alerta en la calle y si vienen me les enfrento, no les tengo miedo y salen corriendo como ratas”, prosiguió Marcasoli con su relato.

Luego recordó con detalle la traumática situación: “Fue en la calle pero me agarró un tipo, me venía siguiendo, era muy temprano en la mañana y yo soy muy intuitiva. Yo lo esquivé porque me parecía raro, estaba trotando y de repente me agarró de atrás y hubo una situación ahí de manoseo, yo reaccioné, quise escapar, empecé a gritar y no podía salir”.

“Empecé a gritar, a gritar y a gritar, y bueno nada, entre otras cosas que no estuvieron buenas. Y se escapó, entonces bueno, es algo que a las mujeres nos marca porque invaden la privacidad, tu cuerpo y espacio. Son gente que no sé qué adjetivo ponerle, no quiero ser brava pero haría un par de cosas con algunas personas. Son cosas que lamentablemente pasan... Pude hacer la denuncia y lo hablé con mis padres. Esas cosas no hay que dejarlas porque el día de mañana puede pasar algo peor. Esas cosas hay que denunciarlas y que no se la lleven gratis”, cerró.