¡Fin del misterio! El ex guardaespaldas de Wanda Nara reveló si se acostó con ella

La semana pasada Wanda Nara fue acusada de haber intentado seducir y de besar a su guardaespaldas en su viaje a Argentina en diciembre pasado. Agustín Longueira estuvo como invitado en ‘Socios del Espectáculo’ y sorprendió al revelar si tuvo relaciones con la esposa de Mauro Icardi: “No, pero me hubiera encantado”, dijo el guardaespaldas.

Surgieron fuertes versiones de que Wanda Nara, en su visita a Argentina en diciembre pasado sin la compañía de Mauro Icardi, intentó seducir a su guardaespaldas Agustín Longueira, y según el periodista Diego Estévez “hubo chape” entre ambos. Después de ese viaje, Mauro Icardi lo habría “echado” a Agustín, según contaron en ‘Socios del Espectáculo’.

Este martes, Agustín Longueira estuvo de invitado en el piso de ‘Socios del Espectáculo’ y tuvo un incomodo ida y vuelta con Karina Iavícoli, panelista del programa. “¿Qué te pasa, Longa? Estás raro” le dijo la periodista. “Estoy nervioso” respondió él. “¿Nervioso porque estás midiendo las palabras en lo que estás tratando de contar?” preguntó sugerente Karina.

De inmediato, llegó la pregunta que no quería escuchar el guardaespaldas (¿o si?). “¿Lo hiciste con Wanda?” le consultó directo al hueso. Longueira sorprendió a todos con su respuesta: “No, me hubiera encantado porque es una hermosa mujer. Pero no”. Paula Varela, otra de las periodistas del ciclo, acotó: “Pero qué zarpado, decir eso”.

Por otro lado, al guardaespaldas se le preguntó acerca de las versiones que indicaban que Mauro Icardi lo habría sacado de su cargo, luego de que se enteró el confuso hecho de Longueira con Wanda. “¿A vos te echó Mauro Icardi porque creyó que tenías demasiada cercanía a Wanda?” le consultó Rodrigo Lussich a Agustín. Sin dudarlo, el guardaespaldas desmintió la versión: “No, no fue por eso. Él no me echó. Se terminó el contrato”.

LONGUEIRA SE CONTRADIJO SOBRE LA CONFUSA NOCHE CON WANDA

La semana pasada, en el programa ‘A la tarde’ de América Tv, el periodista Diego Estévez dio detalles de lo sucedido. “Wanda lo invitó a la fiesta en la librería de Presidente”, y luego le preguntó a su custodio: ‘¿Seguimos la fiesta en casa?’” reveló Diego.

La fiesta habría continuado en el departamento que Wanda tiene en Avenida Libertador, producto de su relación pasada con Maxi López. Los invitados fueron dejando el lugar hasta que una persona cercana a la empresaria le habría sugerido a Longueira: “Podés pasar a la habitación, pero sin celular”.

Según Estévez, entre Longueira y Nara "hubo chape"

El guardaespaldas habría dejado de trabajar para Wanda luego de esa noche

“Wanda estaba en bata con su pelo mojado como recién salida de la ducha, pero el granadero se quedó dormido. Se acostó en la cama, vio pasar a Wanda y se quedó dormido porque estaba borracho” explicó el periodista. Aunque por otro lado, Estévez aseguró que “hubo chape” entre Wanda y Agustín.

En respuesta a estos rumores, Longueira en ‘Socios del Espectáculo’ contó cómo fueron los hechos. “No es que dormí en la casa. Terminó la fiesta privada que le hicieron, la acompañé, seguimos como un after en la casa un ratito, y nada. Yo me fui a otro lado”.

Dichas declaraciones del guardaespaldas se contradicen con el audio que se viralizó la semana pasada, donde Agustín había expresado que sí durmió en la casa de Nara. “Una sola noche me quedé en la casa, pero en otra habitación. Fue la noche que le hicieron el evento a ella” dijo en su momento.