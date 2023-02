Fernando Burlando y la insólita pretensión que haría que abandone la casa de The Challenge a un día de empezar

Telefe, apostó a una nueva competencia entre famosos. Esto ya lo hemos visto en diferentes cadenas como ‘El Hotel de los Famosos’, ‘Gran Hermano Famosos’, y hasta incluso el canal de las tres pelotas lo ha hecho con ‘Masterchef’.

Este nuevo juego, conducido por Marley, se lleva a cabo poniendo durísimas pruebas físicas, que diferentes celebridades deberán superar. El ganador del certamen recibirá un premio de quince millones de pesos.

Quién es quién en el nuevo reality extremo

Luego de la distribución de las habitaciones de la lujosa casa donde se hospedan cada uno de los famosos, Fernando Burlando no dudó en expresar su enojo por el tamaño de las piezas y las condiciones del hogar.

Si bien se trata de una casa de alta línea, el abogado exclamó su enojo y amenazó con retirarse del desafío: “No voy a negarlo, estoy acostumbrado a vivir realmente muy bien”.

Al tratarse de una casa llena de lujos, la producción se encontró sorprendida con los pedidos del abogado: “No me gusta la casa, no me gusta la cama, no me gusta nada. No hay blackout, no hay puertas”.

Lo que al canal no le gustó fue la declaración en la que admitió la idea de dimitir y bajarse del juego: “Creo que se puede poner muy complicado. Me quiero ir”.

Por otro lado, totalmente distinto a estas declaraciones, están las de Sofia Jujuy Jiménez: “La casa es enorme, muy hermosa. Estoy feliz, siento que se vienen unos días increíbles”.

The Challenge: el primer desafío

Este lunes arrancó el programa que tiene a 18 celebridades como protagonistas. Logró picos de 23 puntos de rating durante la primer jornada.

Reúne a actores, influencers, cocineros y abogados mediáticos. Para todos, el objetivo es el mismo, los quince millones de pesos que estan en juego.

Los participantes son: Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón.

También a esa lista se debe sumar a: Rodrigo Cascón, Oky, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.

Convivirán durante 15 ediciones en una casa ubicada en Pilar, Buenos Aires. Hasta ahora Marley aclaró que “ningún jugador tendrá la misma pareja durante dos competencias seguidas”.

El primer juego se llamaba “El patrón letal” y consistía en que los competidores memorizaran un patrón compuesto por distintas formas y colores y luego replicarlo en otro idéntico que se encontraba a 800 metros del original.

La dupla ganadora del primer desafío fue Juli Puente y el streamer tucumano Oky, quien promete mucho dentro de la competencia.