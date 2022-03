Felipe Fort blanqueó la verdad sobre la compra del lujoso departamento que mostró en Miami

El pasado 25 de febrero, Felipe Fort cumplió 18 años y, con la mayoría de edad, puede tomar sus propias decisiones sobre el dinero que recibe de las acciones de la empresa de la que su padre también era dueño. Y, en las últimas, el hijo de Ricardo Fort compartió el video de un lujoso departamento que levantó sospechas de haber sido la primera compra de su independencia.

Mucho se habló del futuro de Marta y Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez, el tutor legal de los jóvenes y en quien Ricardo depositó su confianza para que cuide de sus hijos. Es que los chicos cumplieron 18 años a días del fallecimiento del personal trainer, y ya son libres de tomar ciertas decisiones que antes otros tomaban por ellos.

Pero los ojos estuvieron puestos en Felipe, quien compartió en su perfil de Instagram un video en un lujoso piso en Miami valuado en 20 millones de dólares. Todo parecía indicar que lo había comprado para radicarse en Estados Unidos, una idea que tenía clara previo a cumplir la mayoría de edad.

Se trata de un piso ubicado en el condominio Regalia, de Sunny Isles Beach. El departamento cuenta con cuatro habitaciones, piscina, spa y una vista espectacular de la ciudad.

Felipe Fort aclaró que el piso de Miami no es suyo

“Body, Soul and Mind in motion”, escribió Felipe Fort, es decir “cuerpo, alma y mente en movimiento” y subió el video con el que se especuló acerca de si había sido adquirido o no por el joven.

Sin embargo, Felipe salió a aclarar a través de sus historias de Instagram que no es suyo. Incluso, explicó que lo compartió porque está relacionado a uno de sus proyectos a futuro, el de la venta de departamentos.

Mensaje de Felipe Fort en sus redes.

“Hola Gente. Les quería comentar que no me compré ningún departamento en Miami, ni estoy haciendo ninguna inversión”, explicó el joven desde Instagram.

Y añadió: “Me interesa ver cómo se trabaja en la venta de departamentos así que un amigo se ofreció a empezar a enseñarme. El video es de una visita a un departamento al que lo acompañé en mi primer día”.