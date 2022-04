Federico Bal le pidió casamiento a Sofía Aldrey tras su accidente pero ella lo rechazó

Esta semana Fede Bal sufrió un fuerte accidente en Brasil durante la grabación de un capítulo del programa “Resto del Mundo”, el programa que conduce los sábados en El Trece.

En medio de su convalecencia, su mamá Carmen Barbieri y su novia Sofía Aldrey, se encuentran en el vecino país, donde lo cuidan y velan por su pronta recuperación.

En este contexto, la conductora de Mañanísima reveló que su hijo le pidió casamiento a su novia: “A Fede le dan morfina porque tiene mucho dolor, y cuando se la dan, le dice a Sofía: ‘Nos casamos, tengamos hijos’”, contó Barbieri en diálogo con Momento D (El Trece).

“Ella le dice: ‘Me gustaría que me lo digas sin morfina’”, contó la actriz entre risas. “Es muy gracioso. Dice que: ‘Siempre, cuando toma una copa de más o cuando le dan morfina, me dice que quiere tener hijos. Querría que me lo diga fresco’”, cerró Carmen sobre las intimidades de su hijo con Aldrey.

Federico Bal le pidió casamiento a Sofía Aldrey pero ella no aceptó.

Fede Bal anunció quién será su reemplazo en “Resto del Mundo”

Tras el desafortunado accidente en Brasil por el cual debió ser atendido de urgencia, Fede Bal pasa sus días recuperándose de las fracturas expuestas mientras practicaba parapente.

Es por este motivo que el actor no podrá seguir al frente, por tiempo indeterminado, del ciclo de viajes “Resto del Mundo” y este martes anunció quién será la figura que lo reemplazará.

Carmen Barbieri reemplazará a Fede Bal

El conductor compartió en sus historias de Instagram, la foto que dejó ver a su madre en compañía del equipo de producción del ciclo de viajes de El Trece, en la emblemática Escalera de Selarón, ubicada en el barrio Santa Teresa, Río de Janeiro.

“¿Tengo la mamá más linda del mundo y el mejor crew del planeta? Claro que sí. El mejor backup que puedo tener, Carmen Barbieri al frente un ratito de Resto del Mundo”, escribió el joven debajo de la postal.