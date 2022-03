Fede Bal sorprendió al tatuarse sus partes íntimas en Barcelona: “Estoy entregando el cachete”

En su nuevo programa ‘Resto del Mundo’, Fede Bal recorrió las calles de Barcelona y sorprendió al hacerse al tatuarse las iniciales de la ciudad en su cola. El hijo de Carmen Barbieri disfrutó de los rinconcitos del Barrio Gótico y bromeó con el tatuador: “Te estoy entregando el cachete”.

Federico Bal es el nuevo conductor del exitoso ciclo “Resto del mundo”, que estrenó su temporada número 19 hace dos semanas. Luego de su primer programa disfrutando del maravilloso clima de Liverpool, Inglaterra, este pasado domingo el actor paseó por las calles de Barcelona y dejó a sus espectadores boquiabiertos al tatuarse en vivo una de sus partes “vírgenes” de tattoos.

Así quedó el nuevo tattoo de Bal

El hijo de Barbieri y Santiago Bal ingresó a un local de tatuajes en el Barrio Gótico y lo primero que le dijo fue: “Vengo relajado porque vengo de hacerme toda la espalda y, hay que decirlo, el tatuaje duele pero es un dolor lindo que relaja”.

Sobre el lugar del cuerpo que se iba a tatuar, el actor confesó el por qué de su elección. “Me parece que el cuello y la cara son lugares complicados, así que voy a empezar por la cola. Muchos pensarán por qué elegí ese lugar del cuerpo para tatuarme, pero la realidad es que tengo tatuado casi todo el cuerpo” dijo Fede.

Luego contó cómo fue el momento en que les dijo a sus compañeros de programa que se iba a tatuar. “Cuando charlé de esto con los productores del programa, los hermanos Valenzuela, me dijeron ‘¿te animás a tatuarte ahí?’ y ahí me reí y dije ‘claro que sí, ¡cómo no voy!’. Todo sea por Resto del mundo” reveló Bal.

“¡Estoy entregando el cachete!” bromeó Fede mientras lo tatuaban. Luego de un par de minutos, se pudo observar el trabajo finalizado por el tatuador. Fede eligió estamparse en su cuerpo las iniciales “BCN” en referencia a la ciudad visitada Barcelona.