Famoso youtuber mendocino sufrió un violento robo en España pero un “ladrón de primer mundo” lo perdonó

Román Socías es un famoso youtuber mendocino que hace ya un tiempo eligió España para cumplir su sueño. El joven sube contenido en las redes sociales contado su día a día en Valencia, sin embargo, su último video no fue nada agradable.

@romansocias, como es conocido en TIk Tok, sorprendió con un video en donde se lo ve con unas cintas en su cara. El relato del joven comienza “me quisieron asaltar y robar el móvil”.

Al parecer, el joven iba caminando por las calles de Valencia cuando un sujeto le sacó el celular de las manos. Sin perder el tiempo, Román salió corriendo detrás del hombre que le había sustraído su herramienta de trabajo. Cuando el ladrón se vio amenazado, lo golpeó en la nariz dejándolo tendido. Sin embargo, el joven continuó persiguiendo al hombre hasta que este detuvo su huida y escuchó las palabras de su víctima.

@romansocias Gracias al amor de ustedes también que me hace sentir acompañado ♥️ ♬ sonido original - Romancito 🌈

“Por favor, me podes devolver mi celular? Es mi herramienta de trabajo y no tengo dinero para comprarme otro”. En ese instante, el ladrón le devolvió el móvil a lo que el joven le respondió “Gracias”.

“Estas cosas pasan mucho en Argentina y yo me vine acá para que no me pasaran. Pero yo suertudo, me vienen y me pasan. Lo que fue raro es que me devolvieron el celular, fue como un “ladrón primermundista”” relató el joven.

Luego del insólito hecho, Román se dirigió al Hospital Clínico de esa ciudad para que lo asistieran. El joven agradeció al personal de salud que lo atendió y contó que en tan sólo dos semanas podrá estar totalmente recuperado.

“Me confié con que aquí en España no roban pero no, si roban. Pero sigo enamorado de España y estoy muy agradecido con el sistema de salud de aquí. Valoren la sanidad pública de España que es hermosa”, finalizó Román.

El video ya tiene más 250 mil reproducciones y más de 43 mil me gusta.