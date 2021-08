Extraña criatura: hallaron un pez con una antena y colmillos en la costa argentina

En Comodoro Rivadavia, un pescador halló una criatura sorprendente durante su habitual jornada de pesca en Rocas Coloradas. Encontró un extraño pez en el mar, el cual tenía colmillos y antenas.

Omar Cabrera, de 51 años, está desocupado hace cuatro años y en estos momentos se dedica a la venta de carnadas y recolección de mariscos. Este martes por la tarde, cuando estaba en la playa de zona norte de la ciudad vivió un particular momento.

“Fue un día de pesca normal con amigos y encontramos esta especie. Uno como pescador de toda la vida, lo note poco inusual”, dijo acerca de su hallazgo. Se trataría de un pez rape, una especie que suele habitar en las profundidades del océano, posee numerosos pequeños dientes y una antena.

Extraño pez Web

“Tome la decisión de traérmelo para la casa y conservarlo lo más que se pueda” dijo Omar acerca del pez que pesa 9, 200 kgs. “Lo pese en su estado de conservación completo, no le faltaba ninguna parte, salvo algunos magullones que tenía en el cuerpo”, agregó. Y ya se habían contactado con el pescador de Comodoro, biólogos de la ciudad de Trelew para estudiarlo.

“Fue sacado por el mar, días atrás hubo marejadas bastante importantes. Me imagine que el mar lo expulsó para afuera. Yo me crie en la zona costera, toda mi vida pesqué, y estas cosas de encontrar cosas raras siempre se encontré, pero no a este punto”, afirmó el vecino que vive en Prospero Palazzo, a El Patagónico.

Hallaron un pez con colmillos y antenas Web

Y afirmó que apenas lo vio “se me vino en ese momento, le noté el frente, en la trompa, una antena larga se me vino a la mente la película ‘Buscando a Nemo’” (de Pixar) aseguró. Inmediatamente, a través de WhatsApp las imágenes se viralizaron y llegaron a especialistas de Trelew. “Me estuvieron contactando y no lo creían. En algún momento lo van a tener que creer porque yo lo tengo conservado, completo. Tiene una antena larga y atrás una chiquita. Pienso que es un monstruo de las profundidades”, manifestó.