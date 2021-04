“Estoy secuestrada”: la tremenda carta de una anciana para pedir ayuda cuando fue a vacunarse contra el Covid-19

Una mujer de 85 años aprovechó el momento en que era vacunada contra el Covid-19 para dejarle una carta al enfermero y revelarle que era víctima de un secuestro . Los acusados son la hija y el yerno de la anciana.

“Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo”, fueron las que escribió la anciana en la carta, entregada al funcionario de salud el domingo pasado en un centro de vacunación en Iztapalapa, México .

“Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”, se leía en el desgarrador escrito.

Anciana en México pide que la rescaten de su familia al momento de ser vacunada - Gentileza El Universal

Asimismo, la señora acusó a sus acompañantes “de encerrarla en su domicilio y tenerla en condiciones deplorables, además de sufrir humillaciones”, por lo que solicitó la presencia de la Policía.

El enfermero entregó la nota a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que resguardaba el lugar. Desde allí se decidió detener a las dos personas señaladas por la abuelita.

La mujer de 39 años, quien fue identificada como la hija de la denunciante, y su esposo, de 59 años, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica y realizará las indagatorias pertinentes.

La abuela fue resguardada y trasladada a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso.