Estos son los 4 tips que ayudarán a tu perro cuando esté solo en casa

Los perros no solo son animales, sino que en la mayoría de los hogares son parte de la familia. Esto provoca que el momento de dejarlos solos en casa cuando tenemos que salir, y no podemos llevarlos, se transforme en un problema. En esta nota te compartimos algunos tips que te ayudarán a sobrellevar esta situación, tanto a vos como a tu mascota.

Cuando el animal permanece solo durante largos periodos de tiempo, puede traer aparejadas situaciones de estrés y ansiedad, que se repiten cada vez que sus dueños deben salir. Es que, cuanto más tiempo pasan solos, mayor es el sentimiento de abandono en ellos.

Los perros suelen dar vueltas sobre su propio eje antes de acomodarse a descansar. (DPA)

Qué hacer previo a dejar solos a nuestros perros en casa

El primer paso previo a dejar a nuestro perro en casa es darle un paseo de largo tiempo o juegos energéticos, lo que ayudará que se relaje y a quemar energías. Como consecuencia también, le provocará mucho sueño, generando así que esté tranquilo durante el tiempo en que no estés en tu hogar.

El segundo tip es que tu perro tenga un espacio seguro y cómodo en alguna parte de tu vivienda. Esto es fundamental para que tu can se mantenga relajado y tranquilo al momento de estar solo. De esta forma, disminuirá los niveles de ansiedad provocados por la soledad.

Los veterinarios aconsejan que, si tu mascota es cachorro, se deberá restringir zonas de estar a una pieza, hasta que se acostumbre.

El siguiente consejo es dejarle a su alcance sus juguetes favoritos. Estos materiales, durante el periodo de tiempo en el que no estés, harán que lo mantengan distraído y entretenido durante esas horas. Estos artefactos pueden ser: pelotas, sogas, huesos de plástico, entre otras cosas. Hay que tener cuidado con no dejar objetos puntiagudos o peligrosos que puedan perjudicar la salud del can.

Por último, nunca hay que despedirse de ellos con un “adiós” o dejarles saber que te vas. Lo recomendable es darle muchos besos, mimarlo con pequeñas acciones y hablarle con suavidad. Esto tendrá como objetivo de que el animal no piense que abandonarás el lugar durante muchas horas.

