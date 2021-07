Estafó a 58 usuarios de Twitter, recaudó más de USD 70.000 y perdió casi todo en una semana

La idea de invertir y poder generar un dinero extra es una tentación inevitable. Inversores están expectantes a los movimientos del Bitcon para poder generar ganancias inigualables. Sin embargo, no todo es color de rosa y la estafa nuevamente hizo de las suyas.

Una cuenta de Twiiter logró estafar a casi 60 personas que se encontraban con el deseo de invertir en criptomonedas. Tras una estrategia muy bien pensada, consiguió que le cedieran más de USD 70.000 pero, menos de una semana más tarde, perdió casi el 90% de su valor.

La cuenta en cuestión era @Ozono_Merval y, desde hace años, se muestra muy activa en un rol de análisis de inversiones en base a la herramienta conocida como análisis técnico. De esta manera, los inversores buscan patrones en los movimientos de precios de distintos activos con el objetivo de intentar identificar los momentos más convenientes para comprar un activo o para venderlo. En base a ese método, que tiene tantos cultores como detractores, Ozono alcanzó a rozar los 7.000 seguidores en Twitter, a pesar de que su administrador nunca se identificó.

A cambio de $10.000 mensuales, ofrecía la posibilidad de recibir vía Whatsapp “grafos” con análisis de activos que en principio debían resultar útiles para tomar decisiones de inversión. El servicio no generaba alertas y, a grandes rasgos, evitaba las recomendaciones de inversión.

El organizador del servicio, que se presentaba como “Pablo”, tenía otras cuentas de Twitter. Una era @Ozono_Premium, asociada al servicio de análisis técnico pago, y la tercera @KPR_03_SA, asociada al emprendimiento que no duró una semana. También @Ozono_Gold ofrecía servicios pagos. Todas esas cuentas fueron borradas entre anoche y esta mañana.

El fondo de inversión en criptomonedas empezó a urdirse de 20 días a un mes atrás. Pablo, a través de la lista de difusión por la que distribuía sus análisis de mercado, empezó a comentar la idea.

En los días siguientes, los usuarios de los servicios de Ozono notaron que la frecuencia con la que enviaba “grafos” a sus servicios premium se había reducido. No había mensajes ni comentarios del creador del fondo que invierte en criptomonedas. Recién volvieron a tener noticias de él este último domingo, 11 de julio, apenas seis días después de la creación del fondo.

“Gente me siento muy mal. No me está saliendo nada y sólo pierdo dinero. Ni duermo. Lo lamento mucho. A mí me está cagando la vida. Un desastre. Perdón. Necesito un descanso”, escribió “Pablo” a sus clientes en la noche del domingo. Bitcoin, Ether y otras de las criptomonedas más operadas no salían de sus números rojos y el fondo recientemente creado sufría.

“El Fondo cayó en un 50% si ETH sube solo será tristeza pasajera y les juro que iremos a festejar”, informó poco después.

Aunque los inversores admitieron no conocer al administrador del fondo más allá de por su actividad en Twitter, el servicio de alertas por el que cobraba $10.000 mensuales les permitió identificarlos. Cobraba a través de transferencias bancarias inmediatas en una cuenta del banco Galicia. Para ello, se necesitaba una clave bancaria uniforme (CBU) con la que, al transferir, se puede conocer el nombre, apellido y número de CUIT.

Se trata de un hombre de 53 años de edad, su nombre de pila es Pablo, tiene residencia fiscal en la ciudad bonaerense de La Plata, está inscripto en AFIP como monotributista de la categoría E y declara la administración de consorcios como su principal actividad. También tiene una sociedad por acciones simplificada (SAS) registrada en la provincia de Buenos Aires.

Los inversores ahora reclaman que el organizador les devuelva, al menos, su parte correspondiente después de las pérdidas.