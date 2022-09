Estafaron a Kate Rodríguez y perdió una suma millonaria por un ciberataque

Kate Rodríguez perdió una millonaria fortuna como consecuencia de una estafa. El Pollo Álvarez contó en Nosotros a la mañana: “A Kate Rodríguez la estafaron. Estamos hablando de muchísimo dinero. Una suma millonaria. Y le sacaron las redes sociales”.

Por su parte, Ariel Wolman relató: “Le sacaron las redes sociales. A partir de ahí llegan al correo y desde ahí llegan a otras pertenencias tuyas como las cajas de ahorro”.

Kate Rodríguez

La ex participante de El Hotel de los Famosos escribió:: “Hola, @twitter e @instagram, es una verdadera lástima tener que contactar al soporte de esta manera, pero un tipo que intenta hacerse pasar por @vitalik.eth ha pirateado mis cuentas. Esto me ha llevado a perder mi cuenta de Instagram y mi correo electrónico”.

“Es muy tarde. Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que han sufrido varias personas”, arrancó un audio de la modelo que pusieron al aire en Nosotros a la mañana.

Kate Rodríguez aclaró cómo la estafaron

Así, Kate aclaró que “es por criptomonedas y mi cuenta es muy apetecible para ellos porque hay muchas mujeres y es un acceso rápido para venderles o estafar a otras personas usando el poder que tiene mi cuenta”.

Kate Rodríguez

“Ya mandé los respectivos mails a soporte pero es estresante porque no tienen nada que ver conmigo. Es un tema de criptomonedas que estuvieron minando mi computadora. Yo tengo una computadora muy potente, que es gamer, y estuvieron minando por ahí y no me di cuenta cuando se metieron en mi computadora y me sacaron las contraseñas. Me hackearon Twitter, Instagram, Facebook y todo”, cerró su mensaje Rodríguez.

Admeás, Wolman agregó que “no solo le sacaron las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook si no que ingresaron a su cuenta bancaria y le robaron un montón de plata”.

“Cuánto le robaron, Ari”, preguntó el conductor. El panelista cerró al revelar la cifra, que provocó el grito de pánico de sus compañeroa: “Le robaron un millón de pesos”.