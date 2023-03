Está por ser mamá y busca al padre de su bebé con una foto: “No sé ni el nombre”

Una mujer de 30 años vivió una noche de diversión junto a un joven durante sus vacaciones en España y producto de la pasión quedó embarazada. Ahora busca al muchacho a través de la única foto que se tomó con él, con la esperanza de encontrarlo.

Sarah-Jayne Snow es de Escocia y hace algunos meses se fue con su hermana de vacaciones a Tenerife. Ahora, la mujer que está a punto de ser mamá se comunicó con un medio inglés para pedirles que le ayuden a encontrar al hombre del que quedó embarazada.

Según relató ella misma en una entrevista con The Sun, la persona con la que tuvo sexo tiene 19 años, y aunque le dijo su nombre, ella no lo registró porque estaba muy ebria.

Además, tampoco se pidieron los números de teléfono ni las redes. Aunque sí recuerda que él mencionó que trabajaba en el Centro Comercial Braehead en Glasgow.

Sarah-Jayne, que está a pocos días de parir, precisó: “Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. Deliberadamente, no le pedí su número y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua. Tampoco sé su nombre”.

“Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que intentar encontrarlo. Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre”, explicó.

Para ser más específica, ella relató que el encuentro entre ambos sucedió en agosto de 2022 mientras estaba de vacaciones junto a su hermana en un hotel de Playa de las Américas. Indicó que aquella noche terminó sola, dado que su hermana prefirió irse a dormir temprano.

Fue ahí que el joven se le acercó y propuso acompañarla hasta su habitación. Antes de tomar la decisión de tener sexo con él, le hizo una videollamada a su hermana para indicarle con quién estaba. Incluso tomó una foto de él mientras le daba un beso en la mejilla.

“Tomé la foto para decirle que estaba a salvo y que pronto llegaría. Fue solo una aventura de una noche. Seguí diciendo que 19 era muy joven cuando yo tenía 29, pero él siguió insistiendo”, detalló la escocesa.

“No conozco al papá, pero definitivamente siento que estoy lista para ser mamá”, precisó Sarah-Jayne, que aclaró que no busca saber quién es el padre con un objetivo económico, sino con un fin de que el bebé sepa su identidad. “Solo sé lo importante que es saber de dónde vienes”, sostuvo.

“Obviamente, ser madre soltera da miedo, pero me las arreglaré. Tengo una casa hermosa y no necesito nada del papá del bebé, pero ya no se trata de mí. También tengo que pensar en mi hijo y sus necesidades”, dijo Sarah-Jayne.

Finalmente, cerró la entrevista: “Me haría feliz por mi hijo si lo encontrara. Tengo una familia muy pequeña y no quiero que mi hijo se pierda el amor de ambos lados. Es lo que se merece. Hacerle saber a alguien que va a ser papá es lo correcto”.