Esta es la única palabra del español que se puede decir, pero no escribir

¿El español es una de las lenguas más complicadas de hablar? Aunque para los hispanoparlantes pareciera que es fácil comunicarnos con este idioma, lo cierto es que muchas veces nosotros mismos desconocemos algunas palabras o la forma correcta de escribirlas.

Tal es el caso de una palabra que se puede pronunciar, pero que no se puede escribir. ¿Cuál es? De acuerdo con Bussines Insider en esta lengua hay una palabra que no se puede escribir de la misma forma en la que se pronuncia. Al menos eso lo confirmaron la reconocieron Fundéu (Fundación del Español Urgente) y la RAE.

Hay una palabra del idioma español que se puede decir pero no se puede escribir.

¿Qué palabra es? Se trata de la palabra ‘sale’ del verbo salir. Incluso, esta palabra es común usarlas en frases cotidianas. ¿Qué hay de malo en la palabra? ¿No se escribe así? Resulta que según Fundéu (Fundación del Español Urgente) y la RAE, la palabra ‘sale’ debe llevar un guion y doble “ele” (l). La forma correcta de escribirla es “sal-le”. Esta palabra debe llevar el guion para que al enunciarse no se pronuncie como “lle” –salle–, lo que cambiaría completamente su significado.

Por ello, según las normas gramaticales actuales, la palabra sa-le debe escribirse con el guión. De acuerdo con un texto que secunda esta postura de EFE y Fundéu, Wikilengua del español, “salle” (pronucniado como sal-le) es una palabra que no se puede escribir.

““Ha sido costumbre desde hace mucho la intercalación de un guion. No obstante, las Academias de la Lengua decidieron en la Ortografía del 2010 negar validez al uso del guion, sin ofrecer alternativas, por lo que esta palabra según las actuales normas no se puede escribir. Se introduce una excepción en el sistema ortográfico insólita e inexistente en otras lenguas: la de una palabra que no se puede escribir”, explican.