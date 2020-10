Esquilaron a Oscar, la oveja tuitera, y estallaron las redes

Llegan los días de calor y no solo los humanos sienten los cambios que el cuerpo realizar para adaptarse a las nuevas temperaturas del ambiente.

En el caso de los animales que tienen abundante pelaje son “ayudados” por el ser humano en el caso de que no pelechen. Tal es el caso de Oscar, la oveja tuitera.

Se trata del ganado que tiene en vilo a toda la red del pajarito con sus aventuras. Primero usando una bufanda en los días más fríos, luego tomando mate y hasta luciendo una boina propia de Santa Fe, lugar donde reside junto a su amo.

Es por eso que en las últimas horas recorre las redes un video donde el querido ovino está siendo esquilado por Claudio Klein, dueño del simpático animal. Es que para estas fechas es una tarea común en los campos donde hay ganado.

Si bien las imágenes muestran cómo cuidadosamente Claudio quita el abundante pelaje del animal del cuerpo, para que mude de lana, los seguidores de Oscar no tardaron en lamentarse y temer por su seguridad.

Es que muchos desconocen el procedimiento de la práctica, que es totalmente indolora para el animal, puesto que se usan unas tijeras especiales capaces de cortar el pelo. Eso sumado a la pericia del esquilador que coloca al ovino de tal manera que se amansa para ser intervenido.

“Siento que la está pasando muy mal dios, déjenlo en paz. ¡Te han esquilado Óscar!”, colocó un usuario con un emoticón de una carita llorando.

Otro se preguntó si usar una máquina no sería más apropiado. No obstante, los conocedores del tema no dejaron pasar las preguntas y respondieron de a una. “No la pasa mal, si o si lo tienen que esquilar, por el calor y porque le puede agarrar sarna... Si o si hay que esquilar a las ovejas”, explicitó un amigo de Oscar.

Asimismo, otro avezado aclaró que las máquinas para esquilar se usan en caso de tener que afeitar a muchas, no así cuando se trata de una sola.

En cuanto estuvo todo aclarado, todos volvieron a admirar y quitarse la preocupación por el viejo y querido Oscar, ya que con o sin pelo, es el mismo de siempre.

Inclusive Claudio mostró el después de su amigo, luego de intervenirlo con las tijeras.