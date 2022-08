Escandaloso audio de Lissa Vera a Lechuga: “Por ahora no digas nada”

Desde hace unos días, Lissa Vera y Santiago Torres, líder de la banda cumbiera ‘Lechuga’, son protagonistas de una historia trazada por amor, cruces e incluso, denuncias. La polémica fue tapa durante toda la semana y no deja de sumar capítulos.

Ahora, se conoció un audio escandaloso, revelado por el mejor amigo del cantante, quién se defendió de las acusación por abuso que le impuso Vera, según cienradios.com.

Lissa Vera

Lo cierto es que en ‘Mitre Live’, el mejor amigo de Lechuga, conocido como “El Peque”, habló con Juan Etchegoyen y dio detalles de las cuestiones ocurridas durante las últimas horas. “Lo de Lissa es una estrategia que le está saliendo mal, es muy grave lo que dijo ella y yo tengo un audio muy fuerte”, comenzó diciendo. Y luego sumó: “Este audio que vas a escuchar se lo manda Lissa a Lechuga antes de denunciarlo, unos días antes. Comienza diciéndole ´Lechuga, mi amor´”.

Lechuga recibió una serie denuncia de Lissa Vera.

Acto seguido, el amigo del cantante reprodujo el audio que tenía en su celular. “Lechu, mi amor, ¿qué hacés?, escuchame una cosa, acabo de hablar con la producción de Box Fish, me dijeron que por ahora no digas nada y que cuando yo salga ahí podamos hablar porque me van a preguntar, recién ahí salgamos a decir porque no está claro si soy yo o no soy yo, la productora prefiere que desmienta el asunto”.

“Finjamos demencia por ahora, te pido si podes hacer esto por ahora, mi amor”, cierra el mensaje de voz realizado por la ex-participante de “El Hotel de los Famosos”.

Ya revelado este material, “El Peque” explicó que ese audio lo grabó cuando se viraliza el video de los besos. “Ella le pide que espere porque se está armando algo. A mi me dio mucha impotencia, Lechuga tiene una hija y familia, lo está quemando mal”.

Finalmente cerró justificando que hizo esta filtración para defender a su amigo de una causa injusta.

Tras la denuncia de acosos sexual de Lissa Vera, rompió el silencio El Lechuga

Ante la grave acusación que le hizo Lissa Vera, El Lechuga decidió romper el silencio y habló con Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live. Allí no solo desmintió las decldo por ella porque “se enteró el marido”.

Lissa Vera en "El hotel de los famosos". (Instagram).

“No me sorprendió lo que dijo, ella viene a casa hace años, antes de la pandemia y nos dimos besos muchas veces”, dijo Torres.

Y resaltó que “no es la primera vez la del video, lo que pasa que ahora se enteró el marido, más lo del contrato (de El Hotel de los Famosos) y me tiene que limpiar”.

Por lo que decidió dejar de lado el tema y se mostró enfocado en su gira por Europa. “Ayer hice videoclip con cordobeses ex músicos de Rodrigo, estuvo la Tota Santillán grabando con nosotros, trabajando como todos los días”, cerró.