¡Es negra! Se viralizaron las tiernas reacciones de niños al ver la imagen de la nueva sirenita de Disney

Se han dado a conocer múltiples video de niños y niñas celebrando la elección de la actriz Halle Bailey como protagonista tras la presentación del tráiler oficial del live action de La Sirenita. Por lo que se inició un verdadero debate en redes sociales ya que en la cinta original era representada por una mujer de piel blanca.

Tras hacerse oficial la presentación de Disney, un grupo de usuarios en redes sociales criticó la cinta porque la protagonista es una mujer negra, cuando la cinta original animada muestra a una joven blanca y pelirroja.

“No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”, fue uno de los comentarios que surgió en redes sociales y que fue apoyado por otros internautas, a lo que algunos consideraron comentarios racistas.

A pesar de los comentarios negativos se hicieron virales varios videos de niños y niñas negros viendo el tráiler de la cinta y sonriendo porque la protagonista tiene su mismo color de piel.

“Es negra” “¿Esa es la verdadera Ariel”, “Mamá, es negra como yo”, “Es negra como tú”, son algunos de los comentarios que hacen los niños en los videos.

“La representación importa, especialmente cuando hablamos de niñas y niños que ven cómo otros como ellos también son protagonistas de cuentos y fantasías. Si este vídeo y que una chica negra sea la sirenita te molesta el problema es tuyo y sólo tuyo”, comentó un usuario en Twitter.

La misma actriz reaccionó a los videos virales, “La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada. Esto significa mucho para mí”, dijo en su cuenta de Twitter.

El estreno del tráiler

La semana pasada Disney reveló el primer tráiler oficial de la nueva versión de La Sirenita, uno de los clásicos preferidos, tanto por niños como adultos, que la compañía estadounidense viene preparando desde hace algunos meses. En el tráiler de 1:23 minutos, se puede escuchar a Halle Bailey cantar el éxito The Little Mermaid.

Ante el lanzamiento, los fanáticos quedaron con grandes expectativas y calificaron el tráiler como “emocionante” y “mágico”.

La historia que creada en 1889 por Hans Christian Andersen será dirigida en esta ocasión por Rob Marshall y contará con música de la producción animada original de la mano de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda.

Respecto al elenco la compañía dio a conocer que el actor británico de 25 años Jonah Hauer-King será el encargado de encarnar al Príncipe Eric y será la pareja de Ariel, Halle Bailey.

Por su parte, el actor español Javier Bardem será el Rey Tritón, padre de la protagonista de Disney, mientras que el resto del reparto está conformado por Daveed Diggs, como Sebastian, Jacob Tremblay como Flounder, Melissa McCarthy como Ursula y Awkwafina será Scuttle.

La adaptación incluye cuatro canciones nuevas para las escenas musicales. De esta manera, la nueva versión busca superar a la obra original, teniendo en cuenta que la película animada obtuvo dos premios Óscar en las categorías de mejor banda sonora y mejor canción original.