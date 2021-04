¡Es mia! Una tortuga hizo frente y “corrió” a dos leones que tomaban agua de un pozo

¡Es solo una cuestión de actitud!. Fácticamente hablando, no hay chances de que una diminuta y parsimoniosa tortuga le haga frente a un imponente león, de esos con abundantes melenas y que se jactan -con su mera presencia- del mote de “Rey de la Selva” con el se los conoce mundialmente. ¡Mucho menos podría llegar a imaginarse que esta misma “tortuguita” podría hacerle frente a dos de estos imponentes felinos!. No obstante, la realidad supera la ficción; y un video viralizado recientemente en las redes sociales deja en evidencia que, con actitud y valentía, no hay apariencia que alcance.

Sin miedo ni dejarse intimidar, la tortuga les hizo frente a los dos felinos hasta que se retiraron. Foto: Captura web.

Como si se tratara de una fábula de Esopo, en el video se observa como una pequeña tortuguita -ni siquiera es de aquellas como las que habitan en Galápagos - le hace frente a dos leones que se habían acercado a refrescarse y beber un poco de agua en un pozo ubicado en medio de la sabana africana. Por lo visto, la tortuga no estaba dispuesta a compartir el agua con nadie.

Las impactantes y divertidas imágenes fueron tomadas en el Kruger Park (Sudáfrica) y se replicaron en distintos medios; entre ellos el Daily Mail de Australia. “A pesar de tener el tamaño de la garra del león, la tortuga intenta espantar al león de su preciada agua”, se aclara en el video del citado medio, mientras se observa a la tortuguita mordiendo los vellos faciales del león -mientras este sacia su sed- con el fin de obligarlo a emprender la retirada.

El video fue filmado por los guías de safaris del Kruger Park, en África. Foto: Captura web.

Tras lograr que uno de los felinos se reincorpore y se vaya del lugar, lejos de considerar que su trabajo está terminado; la tortuga enfila nadando hacia donde se encontraba otro ejemplar (también bebiendo agua). “Los leones tienen sangre alrededor de sus bocas, porque estuvieron cazando cebras”, detalla el video que describe la situación; lo que busca darle un tono más épico aún a la gesta de la tortuga.

El video completo:

Insistentes

Tras obligarlos a emprender la retirada por primera vez, los leones deciden regresar tiempo después por más agua. Pero la tortuga sigue empecinada en que nadie más beba de su agua, por lo que -una vez más, y valiéndose de su valor- los confronta nuevamente. “Se supone que los leones son los animales más aterradores de África, ¡pero esta tortuguita los ha llevado a que actúen como gatos domésticos!”, detallan.

La tortuga tiene el tamaño de la garra de los leones, pero eso no la hizo retroceder. Foto: Captura web.

Cada vez que la tortuga los encara y merodea, los felinos se reincorporan y se alejan del agua; pero cuando el ejemplar más pequeño se aleja, los leones vuelven a beber. Ninguno de los tres está dispuesto a renunciar a su objetivo.

Los dos leones se retiraron sin poder saciar su sed. Foto: Captura web.

Las imágenes fueron captadas por los guías de safari del parque africano, quienes no podían creer lo que veían y decidieron inmortalizarlo en videos y fotos.

“Finalmente, los leones se dan por vencidos ante la persistencia de la tortuga y deciden retirarse”, detalla el video compartido por el Daily Mail de Australia.