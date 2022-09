Es español pero vive en México y entró en pánico al sentir por primera vez un terremoto: “¡Que pare ya!”

Este lunes 19 de septiembre un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter sacudió al centro de México. Menos de una hora antes se había realizado el Simulacro Nacional 2022 por lo que muchos no entendieron cuando comenzó a sonar la alarma si se trataba de un error o si efectivamente temblaría.

Además, se dio la increíble coincidencia de que sucedió el mismo día que los sismos de 1985 y 2017. Por el recuerdo y el simulacro, muchos mexicanos supieron actuar bien y controlar adecuadamente el miedo. Sin embargo, había quienes nunca habían experimentado un movimiento similar, sobre todo extranjeros, y no pudieron evitar el gran susto que se llevaron.

Este fue el caso de un joven oriundo de España, llamado Axel. El chico subió un video a las redes sociales que se hizo viral ya que muestra su reacción al vivir por primera vez un sismo.

Cuando la alarma comenzó a sonar todavía no se sentía el movimiento, pero el joven ya se mostraba nervioso por no saber qué sucedería ni cuándo duraría el movimiento telúrico. Axel vive México desde hace unos meses con su novia. De hecho, en su acento puede notarse una interesante mezcla entre el acento español y el acento mexicano.

“¿Es? Sí es wey, esto no es simulacro, no mam*s wey. No wey por qué, no quiero que tiemble. ¿Es neta esto?”, comenzó diciendo Alex.

Apenas pasado un rato continuó: “A la v**ga, se mueve todo. Que pare, que pare todo ya”.

En las redes sociales, los usuarios elogiaron la manera en que sus conocidos mexicanos lograron calmar a Axel. Ellos supieron explicarle cómo funciona la alarma sísmica. Otros internautas comentaron: “Hermano, bienvenido. Ya eres mexicano”.

Heridos y fallecidos por el sismo

Ya son dos los fallecidos por el terremoto de 7,7 grados que golpeó el país norteamericano. Por su parte, los cifra de heridos ya se elevó a 10, de acuerdo a lo que informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

También informó que los dos decesos ocurrieron en el puerto de Manzanillo, en Colima, estado del occidente de México, donde también hubo nueve heridos, mientras que hubo otro lesionado en Coalcomán, Michoacán, donde fue el epicentro del temblor.