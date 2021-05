Es drag queen, le hizo un show a su abuela enferma que la conmovió y se hizo viral

Eric, un joven artista drag de 28 años, sorprendió a su abuela con una increíble actuación, luego de enterarse que ella se encontraba en grave estado de salud.

El actor se aprendió perfectamente la letra de la canción You are the sunshine of my life en la versión de Shirley Bassey, se maquilló y completó su presencia con peluca y vestimenta. Mientras la abuela dormía, su madre lo ayudó colocando los parlantes y la luz correcta para la presentación.

Dentro de la sala de cuidados paliativos, Eric regaló un show especial a su abuela, quien se emocionó hasta las lágrimas mientras era grabada por su hija para enviar las imágenes a familiares lejanos.

El video fue tan brillante que decidió publicarlo en las redes donde se volvió viral. En el posteo, resaltaba “Te amo abuela. Gracias por amarme y aceptarme tal cual soy, abrazando mi rareza y comprándome las mejores ropas y regalos de toda mi vida.”

“Quedé shockeado. Sabía que era un momento especial para mi y mi familia…supongo que resonó en la gente también” comentó luego de 24 horas en las que el video subido a TikTok tuvo un millón de visitas.

Eric destacó que muchos de sus compañeros artísticos desean tener ese tipo de relación con su familia, y que por esa razón él se siente privilegiado por tener el apoyo de ellos.

En cuanto a la abuela, padece insuficiencia cardiaca congénita, insuficiencia renal y diabetes pero su actual condición médica se ha estabilizado un poco. A pesar de esto, todo el grupo familiar hará de su tiempo el más tranquilo y cómodo posible