Es argentino, vive en Alemania y contó lo estrictos que son los vecinos: “La peor pesadilla de cualquier migrante”

Un joven argentino que vive en Alemania contó lo estrictos que son los vecinos de ese país en cuanto a las horas de descanso y los “ruidos molestos”. A través de su cuenta en Twitter manifestó que los ciudadanos alemanes pueden ser una verdadera “pasadilla” en cuanto en el aspecto convivencial.

“Vecinos en Alemania: la peor pesadilla de cualquier migrante. El mío en Hamburgo se enojó muchísimo porque a veces hacía videollamadas con mi familia y amigos y ´hablaba´ en mi propia casa después de las 22″, explicó.

“A una amiga le pidieron que no use la licuadora los domingos”, agregó Guido junto a una fotografía de una nota escrita a mano. Dicha nota era por otro reclamo similar donde otro vecino alemán avisaba que llamaría a la Policía si no dejaban de caminar descalzos en el horario de descanso, que va de 22 a 6 de la mañana.

La publicación tuvo una respuesta casi inmediata, tanto así que Guido decidió borrarla - La Nación

Voces a favor y en contra de los vecinos alemanes

La publicación tuvo una respuesta casi inmediata, tanto así que Guido decidió borrarla. En diálogo con La Nación, el joven confesó que no se esperaba que la publicación se volviera viral y que por tal motivo había decidió eliminarla.

Pero el debate ya estaba instalado. En los comentarios, muchos usuarios comentaron que ellos y personas conocidas habían tenido experiencias similares.

“A un amigo lo hicieron mudar (alquilaba una habitación) porque caminaba por el departamento después de las 22 y era la hora en la que llegaba de su laburo”, comentó Paul.

“En un tren a Múnich me encontré de casualidad un amigo argentino. Empezamos los dos a los abrazos y a los gritos. A los dos minutos vinieron a retarnos. Nefasto”, tuiteó el usuario Tato Maestro.

Otros consideraron que los migrantes deben adaptarse a las contumbres de los países a los que llegan por respeto a la cultura y a las personas de ese lugar. “Adaptate o te va a salir caro”, expresó Rolando, quien afirmó que jamás tuvo un problema en 20 años.

Pautas de comportamiento en Alemania

Cada país tiene sus particularidades y las personas que lo habitan también. Quizás sea una buena idea saber cómo “comportarse” para poder llevar una mejor experiencia.

En el sitio Deutschland compartieron una lista de nueve cosas que no siempre caen bien a los alemanes y que es bueno saber.

1 Llegar tarde: las citas, los horarios de medios de transporte e incluso los rendibúes tienen en Alemania el valor de juramentos.

2 Hacer ruido: en Alemania el ruido está sujeto a horarios de servicio. Entre las 22 horas y las 7 de la mañana, al mediodía o los domingos y días festivos es considerado un asocial.

3 Visitas espontáneas: nunca visites a nadie en Alemania sin haberle avisado antes.

4 Cruzar con el semáforo en rojo incluso si no se ve venir ningún coche.

5 Llamar tarde: a partir de las 20 horas se consideran una perturbación.

6 No separar la basura: Alemania es líder mundial en reciclaje.

7 Brindar sin contacto visual: un brindis cruzado está considerado un mal augurio.

8 Estacionar en la bicisenda

9 Charlas superficiales: siempre se va directamente al grano.