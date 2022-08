Era piquetera, mataron a su mamá en una protesta y cambió su vida: ahora gana fortunas en OnlyFans

Era piquetera, le mataron a la madre delante de ella en un piquete, decidió cambiar su vida y ahora gana fortuna en Onlyfans. Silvina Soria tiene 35 años y se autodefine como “influencer sexual”. Contó que iba a los piquetes junto a su familia por necesidad y que a veces tenían que faltar a la escuela para ir porque los amenazaban. Mirá la historia completa.

La influencer contó que en 2002, cuando tenía 15 años y vivía en Florencio Varela, junto a su familia pasaban mucho hambre y por eso empezaron a ir a los piquete. “Cuando era adolescente mi madre me llevaba a mí y a mi hermana más grande a los piquetes por tema de que había necesidad, no había nada para comer en mi casa”, comenzó relatando la mujer en Crónica.

Según Silvina era en los comedores donde reclutaban gente: “La gente que estaba con necesidades iba a los comedores y bueno, ahí los reclutaban”.

Ella contó que todas las personas que participaban de los piquetes eran agrupadas en un micro hacia el lugar de la manifestación y una vez ahí cortaban la calle. “Había veces que teníamos que faltar al colegio para ir al corte porque nos amenazaban, si no nos presentábamos nos sacaban el plan o no nos dejaban ir más al comedor”, confesó.

El quiebre de su vida

La actual influencer sexual pertenecía a la agrupación Aníbal Verón, hasta que un terrible hecho le cambió la vida: “En una marcha, un piquetero discute con mi madre y la mata. Entonces ahí fue cuando hicimos el click. Vendimos todo y nos fuimos”.

El asesinato ocurrió al finalizar la marcha, el hombre estuvo detenido por homicidio, sin embargo nada le devolvería a su madre. “El piquetero y mi mamá discutieron. Él la mató a cuchillazos. No era su pareja, era un compañero y discutían por un cargo dentro de la agrupación”, detalló en Crónica.

Fue luego de este episodio que la familia decidió mudarse a otro barrio y conseguir trabajo. También se dieron cuenta de lo mal que estaban antes con respecto a las marchas y piquetes, ya que según confesó “nos lavaban el cerebro, nos tenían todo el día en la calle reclutando piqueteros”.

“Primero te ofrecían mercadería una vez por semana y después te daban el plan que eran $150 en ese momento”, detalló y aclaró que su madre estuvo un tiempo trabajando como de ama de casa en un hogar, pero la echaron y luego no consiguió más. Por esta razón se volvió piquetera le contó a Crónica.

Nueva vida nuevos trabajos

Al mudarse junto con su hermana y su padre, empezó a trabajar en diferentes rubros: “Cuando nos mudamos salí a buscar trabajo y conseguí. Trabajé en una fábrica de helado, luego cómo cajera en un supermercado, después como vendedora de artículos electrónicos y también trabajé en una estación de servicio”.

“Creo que hay trabajos, si salís a caminar, hay trabajos”, aseguró Silvia y aconsejó: “Sea de lo que sea, primero arrancas de algo, no te gusta, te vas y buscas un trabajo mejor”. Y agregó que la cantidad de gente protestando en la calle se debe a que “la gente que va a protestar no sabe ni para qué va, si le preguntan no saben para qué marchan”.

“La gente tiene necesidades, va a un comedor y ahí los reclutan. Los tienen amenazados y así nunca van a salir adelante”, afirmó.

Actualmente, trabaja en una “Shell”, como playera, pero en este momento está de licencia. “Soy influencer sexual, publico imágenes en mis redes sociales y me siguen muchas personas en TikTok”, dijo sobre la venta de contenido sexual que la sacó adelante.

La influencer además tiene su propio Only Fans donde vende contenido erótico, cuya paga se esa en dólares. Sin embargo, en comparación de su trabajo como playera contó que “son picos y picos, he vendido mucho”.