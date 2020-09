Emotivo video de cómo llegan los bomberos voluntarios ante la alarma de incendio

“No todos los héroes llevan capa”, dice una frase popular y las imágenes que muestran cómo llegan al cuartel los bomberos voluntarios de General Alvear, provincia de Buenos Aires, mientras sonaba la alarma de incendios, no dejan dudas de ello.

La secuencia publicada en Twitter por un usuario llamado @KukaTrap61 muestran como en medio de la noche, los hombres comienzan a llegar a toda velocidad mientras la sirena indicaba la emergencia.

En apenas dos minutos, los bomberos comenzaron a llegar a la estación ubicada en calle Alsina de la localidad bonaerense y salieron en la autobomba.

“Si esto no te emociona o por lo menos no te pone la piel de gallina, no sos humano”, fue el texto que acompañó al video en el que se ve como algunos en autos, otros corriendo, en moto, bicicleta o acercados por algún conocido, la decena de “héroes” se alistó en tan solo 140 segundos.

La publicación ha tenido hasta el momento casi 800 mil reproducciones, más 60 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios valorando el esfuerzo desinteresado de los bomberos.