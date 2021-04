El video de una oveja rescatada de una zanja que vuelve a caer en otra es el viral que enloquece a las redes

Un nuevo video viral está recolectando miles de me gusta y sacándole, como mínimo, una sonrisa a los usuarios de internet que ven como una oveja es rescatada luego de estar atrapada en una zanja y una vez fuera el animal salta y cae nuevamente en el agujero.

En la filmación, que dura solamente unos 30 segundos, se puede ver como un adolescente junto a un niño sacan al mamífero de un pozo. Luego de ser liberada la oveja comienza a saltar, aparentemente de felicidad, y vuelve a caer de nuevo.

“Por favor que alguien confirme que la volvieron ayudar y quedó libre para siempre”. “Ese borrego no ve de cerca, salto antes jeje.” fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en las redes sociales