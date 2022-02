El video de las bailarinas de Antonio Ríos que se hizo viral por cantar en lenguaje de señas

Los años 90´ fueron el escenario de la música tropical y Antonio Ríos fue uno de los grandes protagonistas de la escena. Sus canciones y shows eran todo un éxito, sin embargo, hubo una presentación particular que recientemente se volvió viral.

Fue en la pantalla chilena donde se vió al ídolo tropical interpretando el tema Amigo Mío en el programa Pase lo que Pase, conducido por Felipe Camiroaga y Karen Doggenweiler. Junto a él estaban sus dos coristas gesticulando y moviendo sus manos mientras seguían su coreografía.

“¿A qué edad te enteraste que las bailarinas de Antonio Ríos cantaban haciendo lengua de señas?”. La pregunta comenzó a circular entre los usuarios de Facebook a partir de una publicación de Karla Cat y, en las últimas horas, terminó haciéndose viral en Twitter por un posteo de Sebastián Antonelli.

Antonio Ríos

El descubrimiento de la actitud del creador de éxitos como Nunca me faltes y Yo me estoy enamorando fue muy elogiada por los internautas. “Tengo una sobrina hipoacústica y mi hermana la llevaba a verlo a los boliches, yo no entendía cómo era posible el fanatismo de mi sobrina. Ahora entiendo todo, gracias”, escribió Cristian Lagart.

“¡Que buena iniciativa!”, puso por su parte Florita, quien destacó que este era “el verdadero lenguaje inclusivo”. Otro usuario, de nombre Jorge, agregó: “Te juro me estoy enterando. Disculpas mi ignorancia, es muy bueno”. “Un adelantado”, señaló Celes. “Un visionario por favor, grande Maestro”, escribió Luis Negro.