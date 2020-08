El último tuit de Chadwick Boseman, la publicación con más “me gusta” en la historia de Twitter

La muerte de Chadwick Boseman, conocido por su papel como “Black Panther”, causó un gran impacto a nivel mundial, donde miles de sus fans se volcaron a las redes sociales para expresar su dolor.

Ha sido tal la repercusión, que el último tuit publicado en la cuenta del ex actor, y que anunciaba su muerte, se convirtió la publicación con más likes en la historia de Twitter. Además, la red social volvió a activar el emoji de “Black Panther” en honor a su protagonista y sus fanáticos.

Horas atrás, Twitter anunció a través de su cuenta oficial que la publicación que confirmó la muerte de Chadwick Boseman rompió el récord de “likes” convirtiéndose en el tuit con más “me gusta” de la historia de la red social. “Los fanáticos se están reuniendo en Twitter para celebrar la vida de Chadwick Boseman, y el tuit enviado desde su cuenta anoche es ahora el tuit con más me gusta de todos los tiempos en Twitter”, anunció la compañía mediante un comunicado.

Asimismo, señalaron que reestablecieron el emoji del hashtag “Black Panther” para sus fanáticos, que concentran ahí y en el hashtag de Wakanda Forever todo lo concerniente a los homenajes para el actor..

“Un tributo digno de un Rey. #WakandaForever”, escribió el servicio de microblogueo junto al retuit del mensaje original de la cuenta del actor de 43 años y protagonista de Pantera Negra.

El último tuit de la cuenta de Boseman fue publicado a las 10:11 pm del pasado viernes 28 de agosto junto a una foto del actor incluía el comunicado donde se anunció que el intérprete había fallecido después de una lucha contra el cáncer de colón que se le había diagnosticado en 2016.

Al momento, el tuit cuenta con más de siete millones de likes y ya superó los tres millones de retweets, y sigue sumando.

Previamente el tuit con más likes en la historia de Twitter era una publicación del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2017. El mensaje que incluía una foto del ex mandatario norteamericano junto a una cita de Nelson Mandela, fue publicado el mismo día del tiroteo en Charlottesville y legró 4.3 millones de likes y 1.6 millones de retuits.

La muerte del actor Chadwick Boseman, a los 43 años el viernes en Los Ángeles por cáncer de colon, ha conmocionado a los Avengers, otros colegas, periodistas, directores, productores, presentadores, deportistas, Hollywood todo y al mundo entero, que pierde a su célebre “pantera negra” y a uno de los actores más queridos.

Un breve comunicado de sus representantes anunciaba la trágica noticia al tiempo que confirmaba una enfermedad sobre la que Boseman nunca habló públicamente, a pesar de estuvo en tratamiento durante cuatro años y de que rodó muchas de sus películas como Marshall, Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom y varios más, incluida Black Panther entre sesiones de quimioterapia y cirugías.

Además era un actor muy querido por la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Esto se debe a que encarnó en la gran pantalla a figuras emblemáticas como el deportista Jackie Robinson en 42 (2013) y el músico James Brown en Get on Up (2014), y participó en la última cinta de Spike Lee Da 5 Bloods estrenada este mismo verano.

La muerte de Boseman ha sido tan inesperada que el actor tenía varios proyectos pendientes por rodar y estrenar. Marvel confirmó que filmaría una secuela de Black Panther durante una convención de Disney a la que el actor no pudo acudir el verano pasado. Asimismo, hace diez días acababa de firmar un contrato con Universal Content Productions para producir una serie para Netflix.

Entre los proyectos finalizados que se lanzarán de manera póstuma figuran ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, junto a Viola Davis, y la serie animada de Marvel ‘What If...?’.