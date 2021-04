El test de miedo con el que puedes llegar a descubrir cual es tu mayor deseo

Actualmente, el ser humano vive en una constante de seguridad. Con el pasar de los años, la percepción del miedo ha ido cambiando, en un principio aquello que nos atemorizaba era algo frontal y sin rodeos. Pero con el tiempo, tanto el miedo como los temores han ido transformándose, afinándose a cuestiones que dejan de lado lo primitivo para convertirse en un fino trabajo de la psiquis.

Con el tiempo, varios psicólogos han descubierto que tras nuestro mayor miedo pueden encontrarse nuestros mayores anhelos también, y que el miedo es solo una barrera que podemos o no estar dispuestos a derribar. Este test visual, no solo desafía tu valentía, sino que te da la oportunidad de poder conocer cual es ese deseo que has estado persiguiendo.

Esta prueba fue creada por el historiador y escritor estadounidense Joseph Campbell, que argumenta el enfrentamiento a los miedos diciendo: “La cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que estás buscando”.

Cuál es tu mayor anhelo

1-Casa abandonada

Si la primer figura te psrece más aterradora, significa que puedes ser muy inteligente y analítico, con una gran habilidad para ver las cosas como realmente son. Sobre todo tienes miedo de la “banalidad del mal”, que es el mal que se esconde detrás de situaciones que aparentemente parecen tranquilas, donde en cambio sientes que algo anda mal. Pero al mantener la guardia en alta puedes encontrar una solución. Ten cuidado con la ansiedad, peor sobre todo con la curiosidad.

2-Escaleras

Simbólicamente, el miedo de esta figura va de la mano al temor a ser enterrado, a espacios cerrados y estrechos, a estar enjaulado en algo que no te gusta. Tienes mucho miedo a la muerte y no sabes lo que te espera. En cambio, tiene un gran deseo de disfrutar mejor sus días y un deseo de libertad. El verdadero tesoro que desea es gozar de buena salud, por lo que, para que esto suceda, debe cuidarse sin correr riesgos.

3-Cueva

La cueva de hielo puede que significo que estás pasando por un momento en el que buscas calidez emocional. Tienes miedo de experimentar sentimientos como frustración y tristeza, o no tener ninguno en un momento que sea agradable. Te gusta estar en compañía, porque de alguna manera te aleja de la decepción y la tristeza. Tienes valores y priorizas tu libertad e independencia. Es posible que estes pasando un momento muy gratificante en tu vida y estés feliz con lo que hace ahora. Tu búsqueda es de amor, calidez, generosidad a todos los niveles.

4-Choza

La choza suele simboliza el amor y la seguridad, pero al estar arruinada representa lo contrario. Tienes miedo de no tener o hacer que otros carezcan de la serenidad que deseas. Eres empático y te preocupas por los que te rodean, lo que significa que eres una persona amable. Buscas el bienestar y sabes que para obtenerlos se necesita mucho trabajo y esfuerzo. Pero una vez que los alcances, tendrás que tener cuidado de no desperdiciarlos.

5-Galería

Si esta es tu figura, puede que uno de sus mayores temores podrían ser las ilusiones. En perspectiva imaginamos el final del túnel, pero en realidad no sabemos cuánto tiempo nos llevará salir. Tienes miedo al sufrimiento y al tiempo que pasa lentamente. No puedes soportar cuando otros te prometen algo que luego resulta ser diferente de las predicciones. El tesoro que encontrarás al final del túnel es una gran paciencia, en la que no estás ayunando, pero que te servirá para combatir tus miedos.