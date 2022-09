El romántico posteo de la China Suárez a Rusherking en el que confesó todo: “Me enamoré de él”

Tras recorrer y acompañarse en un viaje a Nueva York, Eugenia “China” Suárez y Rusherking volvieron a Argentina y siguieron compartiendo momentos juntos. El trapero brindó un show en San Nicolás y su pareja compartió un video declarándole su amor.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Teen Angels publicó un posteo del joven sobre el escenario y estadio completamente lleno. Al video le sumó una extensa declaración que no pasó desapercibida.

Posteo de Suarez

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comienza diciendo en el posteo.

Luego continuó con una frase que resalta sobre las demás: “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional”. “Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme”, sumó.

“Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking”, cerró.

En la misma publicación, Rusherking comentó: “Me hiciste llorar, que hermoso bajar del escenario y leer esto te quiero muchísimo mi amor gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida, QUE GANAS DE ESTAR CON VOS AHORA MISMO y yo soy el que te admira, aprendo todos los días de vos mi Chinita hermosa. YA VIAJO A VERTE”.

La China Suárez y los rumores en su contra

Además de haber tenido vínculos con dos reconocidos actores de la farándula argentina; Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, la joven actriz tuvo hijos con ellos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Tras sus reconocidas relaciones con estas figuras artísticas, la China Suárez siempre fue foco de noticias o estuvo involucrada en rumores. Uno de estos últimos fue el denominado Wandagate.

China Suárez junto a Magnolia (a su izquierda) y Amancio Vicuña (a upa) y Rufina Cabré (a su derecha). (Instagram @sangrejaponesa)

Según los rumores, Suárez habría estado involucrada en las crisis que Wanda Nara y Mauro Icardi vivieron. Se rumoreó que el futbolista y la actriz se enviaban mensajes a través de las redes sociales.

Una vez que comenzó su relación con Rusherking los rumores apuntaron a la diferencia de edad. Esto se debe a que el trapero tiene ocho años menos que ella.