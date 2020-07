El requisito de un empleador que generó polémica en las redes: “Buscamos alguien sin hijos y sin novio”

Una joven fue rechazada de un trabajo porque la empresa buscaba a personas sin pareja y sin hijos. Aunque esta clases de requisitos son muy habituales en algunos ámbitos laborales, el episodio generó polémica en las redes sociales.

Según informó el diario español 20 Minutos, Alejandra de la Fuente, una periodista de Público que gestiona el perfil de Twitter @MierdaJobs, compartió la conversación que mantuvo la joven camarera con el empleador.

“He trabajado cuatro veranos en Cádiz y dos años en un mesón como camarera. Llevo dos años sin trabajar porque he tenido un hijo, aunque he trabajado en cosas sueltas y no he perdido la experiencia”, explica la postulante.

Sin embargo, el empresario pasó por alto la experiencia de la joven y la descartó porque necesitaba disponibilidad full time. “Lo siento. Nosotros buscamos a alguien sin hijos ni novio, porque así está más pendiente y no tiene prisa por llegar a casa. Suerte”, respondió.

El tweet generó gran polémica donde algunos se pusieron del lado del empleador, aunque la mayor parte apoyó a la joven en busca del trabajo.