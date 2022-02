El próximo proyecto de Paula Cháves la mantendrá lejos de su esposo

Paula Cháves está lista para abandonar Carlos Paz y emprender un nuevo proyecto. La actriz se encontraba acompañando a su pareja, Pedro Alfonso, en su temporada de verano en la ciudad cordobesa, aunque sus propias obligaciones la regresarán de vuelta a su casa ubicada en un barrio privado en Boulogne.

Según se supo, la conductora se encontraba acompañando a Pedro junto a sus hijos, aunque hay dos motivos que la regresan de vuelta: familia y trabajo.

Por un lado, Paula regresará a Buenos Aires para comenzar a preparar el regreso a clases de sus hijos, mientras su esposo termina con la temporada de teatro, algo que es costumbre en su familia desde hace años.

Por un lado, su regreso a la conducción de Cortá por Lozano. Por el otro, la preparación de todo para que sus hijos regresen al colegio.

Por el otro, la conductora tiene que cumplir con sus propias obligaciones laborales, por lo que su paso por Córdoba terminó.

¿En qué trabajará Paula Cháves?

Como es costumbre en esta época del año, la conductora volverá a la televisión en reemplazo de una conocida figura de las tardes. Según La Pavada de Diario Crónica, Paula regresa a la capital para sumarse una vez más a Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano.

No es sorpresa que Paula haya sido la elegida para reemplazar a Vero durante dos semanas mientras ella toma sus vacaciones. Y es que es prácticamente una segura, ya que es habitual que, en estas épocas del año, Paula Cháves tome las riendas del programa de Telefe. Su reemplazo comenzaría a partir del próximo lunes.

La indignación de Paula con un medio argentino

Si hay algo que caracteriza a Paula Cháves es su buen humor, aunque hay algo que es aún más característico de la modelo: su amor por los niños. Siempre se ha declarado una madre amorosa y en esta oportunidad demostró serlo con los suyos y con los demás.

Indignada, la conductora de televisión publicó un extenso mensaje en sus redes sociales luego de leer una nota de una revista del medio donde criticaban a Juana Repetto por cómo decidía darle su leche materna a su bebé.

“Recién veo en Historias, una nota NEFASTA, donde el “periodista” titulaba una Noticia diciendo que era un ASCO el helado de leche Materna que le había hecho @juanarepettook a su bebe (alimentado solo a teta) para calmar la salida de los dientes”, comenzó escribiendo la conductora.

Paula Cháves defendió a Juana Repetto luego de que fuera criticada por darle helados de leche materna a su bebé.

“Pienso que ROTOS QUE ESTAN todos… que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante, hasta que se le cante, a su hijo o hija… Que nos de asco la leche Humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían Litros y Litro”, continuó Paula.

Y aseguró que aquellas personas que las critican, seguramente consumen leche vacuna “de una pobre vaca encerrada en un corral de 2x2, llena de mentiras que nos hacen creer que son buenas para nuestro cuerpo”.

Solidarizándose con su colega, Paula mostró su compañerismo con Juana y la defendió frente a aquel comunicado. “Yo no solo hice helados de leche materna, sino q también hice Polentas, Purés y nose si alguna vez no le hice a Marido un cafe con leche eh jajaja. Te banco @juanarepettook y banco a todas las mujeres que se tienen que bancar comentarios pelotudos de su entorno de que si está bien o no dar la Teta! Y Aclaro, desde ahora, que amamantaré a mi hija hasta que se le cante a ella y a mí!”