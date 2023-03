El peligroso recurso que usa More Rial para ganar dinero: lo hace sin moverse de su casa

Morena Rial viene mostrando un cambio impresionante en su vida. Hace meses llega al límite con las fotos con muy poca ropa, nuevos estilos que van desde el color de pelo a su ropa, los outfits totalmente renovados y un feed nuevo.

Al ser hija del periodista Jorge Rial se suele dar por hecho que los problemas económicos no son un motivo del que preocuparse. Pero lo cierto es que la influencer ya tiene 24 años y encuentra algunos métodos para ir adquiriendo su propio dinero.

Ahora se encuentra viviendo en Córdoba, aunque pronto volverá a Buenos Aires. Cuenta con algunos tiempos libres, como muestra en sus redes, e incluso los aprovecha para aumentar su fortuna.

Desde la comodidad de su casa, donde vive con Francesco, su hijo, mostró una de las herramientas que usa para ganar algún dinero extra. Lo que hace es conectarse a casinos virtuales y ya ha indicado en redes que tantas horas frente al tragamonedas virtual tienen su rédito.

“No sé qué están esperando ustedes”, escribió la joven en la historia que se la vio jugando a las maquinitas. Esto no fue muy bien visto en redes, ya que arengó a sus seguidores a imitarla y este tipo de juegos puede perjudicar a quienes padecen ludopatía.

La hija de Jorge Rial incentiva a los usuarios a invertir tiempo y dinero en casinos virtuales.

Esta no es la primera vez que More intenta incentivar a sus fans a un consumo inapropiado. En su momento, la ahora rubia, se lanzó a vender colágeno hidrolizado, un producto cuyas virtudes no están compradas científicamente.

“Primero pruebo y después recomiendo… Si quieren más información me dicen y les paso todo”, había anunciado en su momento.

Las fotos de More Rial que llegan al límite de la censura

Estos nuevos cambios de look en Morena vienen siendo bastante recurrentes. Ella los muestra a los cuatro vientos y además pasa mucho tiempo respondiéndoles a quienes con cariño la halagan.

Es de famoso conocimiento que, en su pasado, la hija de Jorge no pasó buenos momentos e incluso llego a estar internada más de una vez por algunos problemas de salud.

Actualmente, muestra su mejor versión y todo esto lo hace público en su perfil de Instagram, donde, casi a diario, decide subir fotos con muy pocas prendas y donde su delantera resalta como protagonista principal.

