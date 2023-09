El peligroso mensaje de una influencer que asegura que “no es necesario comer ni beber” para vivir

Deshidratación : La deshidratación es la consecuencia más inmediata de no beber agua. Puede causar sequedad en la boca, sed intensa, disminución de la producción de orina, piel seca, mareos e incluso insuficiencia renal si no se corrige.

Pérdida de Peso No Saludable: Si no comes regularmente, es probable que experimentes una pérdida de peso significativa. Sin embargo, esta pérdida de peso suele ser debida a la pérdida de músculo y grasa corporal, lo que no es saludable a largo plazo.