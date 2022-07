El papá de Elon Musk tuvo un segundo hijo con su hijastra: “Vinimos al mundo a reproducirnos”

Errol Musk, el papá del empresario multimillonario, reveló que tuvo su segundo hijo a sus 76 años con Jana Bezuidenhout, su hijastra. Jana es hija de la segunda esposa de Errol, por lo que el empresario la vio crecer desde que tenía cuatro años.

En 2018, Errol y Jana tuvieron a su primer hijo, llamado Elliot Rush, que actualmente tiene cuatro años, y esta semana, el padre de Elon Musk dio a conocer que fue papá nuevamente junto a Jana.

Errol Musk tiene dos hijos con su hijastra, Jana

“No he checado su ADN. Pero se ve tal como mis otras hijas. Se ve como una mezcla de Rose y Tosca. Se ve tal como Rushi y se comporta como él. Así que es muy obvio, sabes. No era planeada. Pero, o sea, estábamos viviendo juntos. Se quedó aquí por 18 meses después de que Rushi nació”, le dijo Errol a The Sun sobre la llegada de su nuevo bebé.

“Para lo único que estamos en la Tierra es para reproducirnos. Si pudiera tener otro hijo, lo haría, no veo ninguna razón para no hacerlo”, añadió.

Jana Bezuidenhout es hija de la segunda esposa de Errol, por lo que el empresario la vio crecer desde que tenía cuatro años, pero esto no fue impedimento para que tiempo después iniciaran una relación de pareja.

Pese a tener dos hijos, el padre de Elon reveló que no vivirá con Jana, sobre todo por la experiencia que tuvo cuando estuvo casado con la mamá de la joven.

Elon Musk, el CEO de Tesla, es la persona más multimillonaria del mundo según los rankings

“Me doy cuenta de que ella está dos generaciones atrás, mientras su madre estaba una generación atrás cuando me casé con ella. Así que cualquier hombre que se case con una mujer, incluso si se siente muy animado, va a ser lindo por un tiempo”, agregó.

“Pero hay una gran diferencia. Y la diferencia se va a notar. Me casé con su madre cuando ella tenía 25 y yo 45. Era probablemente, la mujer más hermosa que haya visto en mi vida”, expresó.

La reacción de Elon Musk a la relación de su padre con la hijastra

Por otro lado, The Sun reveló que Elon Musk se volvió “loco” cuando se enteró de que su papá iba a tener un hijo con su hermanastra, debido a que Errol contrajo matrimonio con la madre de Jana, Heide, durante 18 años y engendraron 2 hijos.