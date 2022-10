El obispo que criticó las letras de Tini Stoessel realizó su descargo tras los insultos recibidos

Hace pocos días, Martina Stoessel fue duramente criticada por un obispo que se expresó en contra de la letra de sus canciones. Luego de las duras palabras recibidas en contra, se vio en la necesidad de realizar un nuevo descargo.

A través de Youtube, el hombre decidió expresarse sobre la catarata de insultos recibidos en las redes sociales luego de criticar públicamente a “La Triple T”. Entre sus palabras, destacó que “los padres van a estar más pendientes de lo que pasa con sus hijos”.

“Estoy enredado”, se sinceró el hombre. Luego agregó: “Haciendo un balance, por un lado me alegra que lo que dije haya despertado el sentido crítico de muchos papás y mamás…”.

Asimismo, el clérigo aseguró que su video recogió más de 17 mil visitas y también aumentó el número de suscriptores. “Algo que yo nunca había recibido”, agregó.

Jaime Fuentes, el obispo que criticó a Tini Stoessel.

Siguiendo con su descargo, sumó que considera importante que vean la necesidad de conocer lo que consumen los niños. Además, reflexionó que en la adolescencia esto se torna mucho más importante.

“A veces me entra la tentación de dejar las redes pero eso sería una cobardía inaceptable”, se sinceró el hombre sobre lo que ha vivido luego del video publicado. “Pero frente a muchos insultos que aparecen en las redes, la primera reacción es el fastidio pero no voy a responder de la misma manera. No lo hago porque como dijo Jesús: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que les maldicen, rueguen por los que los calumnian. Así nos enseñó Jesús, así vivió él en definitiva trato de ser coherente con lo que Jesús nos enseñó y vivirlo”, reflexionó.

Antes de cerrar su video con el rezo de un Ave María, agregó: “Murmurar y difamar son pecados graves que uno lanza solo porque se le da la gana, pero eso es mentira. Esa mentira respecto de otras personas se llama calumniar y la difamación es hacer correr algo desfavorable para otro sin responsabilidad y sin saber si es o no verdad”.

Qué video de Tini Stoessel fue duramente criticado por el obispo

Tini Stoessel estrena cada mes una nueva canción que rápidamente se convierte en un éxito. Uno de los últimos en explotar en las redes sociales es “La Triple T”, canción y video que fueron criticados por el clérigo.

Tini Stoessel lanzó nuevo tema y apareció en un vivo de Instagram

“La Triple T” tiene más de 75 millones de reproducciones en el canal oficial de la artista en YouTube y ocupa el puesto número 23 de los videos más populares de la plataforma. El tema musical también se ubica los primeros lugares del ranking de Spotify, con más de 94 millones de reproducciones.