El mensaje de amor de un hombre a su esposa que cumplirá 80 años y que conmovió a todos

“Queridos amigos hoy estoy un poquito perjudicado”, comenzó escribiendo Alfonso en Twitter, en lo que sería una misiva conmovedora para quien se topara por las redes con ella. Un abuelito quiso compartir a todo el mundo los 80 años de su mujer, aquella que conoció en su juventud y de quien ha estado enamorado toda su vida.

“Veréis”, comenzó explicando al inicio del hilo, “por las tardes veo a mi Maria dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y claro, es que en Julio cumplirá 80 años, y recuerdo muchas cosas de mi juventud, ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices, pero han sido más los buenos que los malos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella, si me falta”. Ya ha este punto, muchos usuarios sienten encogerse el corazón.

“Ya se que muchos pensareis que soy un viejo chocho y tonto y además pesado”, continúa escribiendo, “pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mi toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado, y ahora también”, dice también ya declarando, claramente no por primera vez, el amor que le tiene a su mujer.

“A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma. Si viviéramos otra vida juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla”, se lee ya casi en el final del hilo, una demostración del amor real y que puede durar toda una vida. Ellos son un amor para recordar y a quien lea la carta de Alfonso no puede evitar recordar la historia de Allie y Noah, de la novela de Nicholas Sparks.

La respuesta de las redes

“Estos pensamientos son muy íntimos y a lo mejor no debería expresarlos en una Red social, pero así hablo con vosotros por que habéis sido muy buenos conmigo y os considero ya amigos para siempre”, escribía Alfonso despidiéndose de la Twitter, sin esperar la respuesta que terminó recibiendo.

“Gente así debería ser eterna, gracias Alfonso por ser como eres”, decía uno de los mensajes de una usaria que se había conmovido. “Alfonso muchas gracias por expresarte. Acabo de soltar un par de lágrimas importantes porque veo en ti tanta pureza, es un amor sostenible, inmenso, que repara el alma de tu amada pero también del que lo ve. Me alegro de haber leído esto. Gracias”, escribió otros, mientras más mensajes continuaban.

En pocos momentos su carta comenzó a ser compartida y a recibir miles de likes, tanto que ya casi llega a los 100 mil. Y para la tarde, Alfonso ya ha conseguido tener 36 mil seguidores en sus redes, aunque seguramente él ni se ah enterado y debe estar de paseo con su enamorada, disfrutando el cariño entre ambos.